乌克兰称，俄罗斯无人机正在对基辅发动“另一次大规模袭击”。此前一天，乌克兰最高军事指挥官誓言要加大对俄罗斯袭击的“规模和深度”。

自双方近三周前举行最后一次直接谈判以来，旨在结束这场持续三年战争的外交努力陷入停滞，目前没有进一步谈判的计划。

基辅军方负责人蒂穆尔·特卡琴科表示：“首都将再次遭受大规模袭击。敌方无人机可能会发动多波攻击。”

基辅市长维塔利·克里琴科说，两人被送往索洛米扬斯基区的医院，另有两人在斯维亚托钦斯基区的一个地铁站附近受伤。

法新社驻基辅记者听到市中心上空无人机的嗡嗡声、爆炸声和枪声。

他们看到大约10人躲在基辅市中心一栋建筑的地下室里，等待袭击结束，其中许多人正在手机上搜索相关新闻。

最近的袭击发生在乌克兰总司令奥列克桑德尔·瑟斯基誓言加大对俄罗斯攻击力度之后。

奥列克桑德尔·瑟斯基表示：“我们不会只是保持守势。因为那样不会有任何成效，最终会导致我们撤退，失去人民和领土。”

他说，乌克兰将继续对俄罗斯军事目标进行攻击，这些攻击已被证明是“有效的”。

瑟斯基表示：“我们当然会继续。我们将扩大规模和深度。”

公平回应

在整个战争期间，乌克兰一直对俄罗斯发动报复性袭击，有时甚至瞄准距离前线数百公里的能源和军事基础设施。

瑟斯基表示，此次袭击是基辅就俄罗斯对乌克兰基础设施和平民发动致命袭击的合理回应。

这位官员称，俄罗斯夜间袭击了乌克兰东部城市克拉马托尔斯克的一栋公寓楼，造成至少四人死亡；当天晚些时候，又有三人在袭击乌克兰一处军事训练场时丧生。

瑟斯基在一份内容广泛的声明中承认，俄罗斯在无人机战争中拥有一些优势，尤其是在制造系留式、难以干扰的光纤无人机方面。

他说：“不幸的是，他们在数量和射程方面都占据优势。”