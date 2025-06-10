巴拿马运河管理局局长里卡尔特·巴斯克斯（Ricaurte Vasquez）在接受《金融时报》采访时表示，地中海航运公司（MSC）牵头的全球财团收购巴拿马运河附近两个港口的交易，可能威胁到运河的中立原则。

“如果交易按照我们目前所理解的方式进行，可能会带来容量集中化的风险，”巴斯克斯在周二《金融时报》的一篇报道中说道。

“如果码头运营商的集中度过高，且这些运营商属于一家整合或单一的航运公司，这将以牺牲巴拿马在市场中的竞争力为代价，并且与中立性原则不符。”

地中海航运公司是全球最大的集装箱航运集团之一。

地中海航运公司和巴拿马运河管理局未立即回应路透社的置评请求。

长江和记实业（CK Hutchison）上个月确认，由意大利亿万富翁詹路易吉·阿彭特（Gianluigi Aponte）家族运营的地中海航运公司是一个财团的主要投资者，该财团计划以228亿美元收购包括巴拿马两个港口在内的43个港口。

这一澄清是在中国对长江和记实业出售港口计划的几周审查和批评之后作出的。此前，这一财团由美国投资公司贝莱德（BlackRock）牵头。贝莱德仍是该财团的一部分。

这一拟议的交易也引起了美国的关注。

美国总统唐纳德·特朗普曾多次表示希望减少中国在巴拿马运河周边的影响力，并在交易首次宣布时将其称为对水道的“收复”。

今年4月，中国市场监管总局表示正密切关注长江和记实业的出售计划，并强调交易各方不应试图规避反垄断审查。

根据《金融时报》的报道，巴斯克斯补充说，巴拿马运河应利用此次港口交易的机会，通过重新启动在运河太平洋端科罗萨尔港建设码头的项目，成为一个码头运营商。