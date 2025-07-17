周三孟加拉国南部戈帕尔甘杰地区爆发冲突，造成至少三人死亡。该地区是前总理谢赫·哈西娜的家乡，也是她领导的人民联盟党的大本营。

据《Prothom Alo》报和bdnews24报道，戈帕尔甘杰综合医院首席医师吉比泰什·比斯瓦斯发表声明表示，三具遗体已被送达医院。

冲突发生后，临时政府在地区实施宵禁，宵禁将持续到周四晚上。

当局尚未正式确认死亡人数。

南亚国家孟加拉国举行全国“哀悼日”，以纪念去年7月导致谢赫·哈西娜政府垮台的起义周年。

由站在起义最前线的学生领袖创立的新政党-全国公民党（NCP）参加了在戈帕尔甘杰举行的游行。

目前在印度的哈西娜被指控犯有反人类罪，因为她下令镇压反政府抗议活动，造成1400多人死亡。

由穆罕默德·尤努斯领导的临时政府警告暴力肇事者将承担后果。

尤努斯办公室在一份声明中表示：“使用暴力是完全不可辩护的”，他补充说：“必须迅速查明肇事者并追究其全部责任。任何针对孟加拉国公民的暴力行为都不应存在。”

当局已向地区增派警察、军队和边防人员，以维持秩序。当地政府援引《警察法》第144条，禁止公众集会。

在此期间，选举委员会从其官方网站上删除了人民联盟的选举标志。

此前，人民联盟的所有活动均已暂停，直至对包括哈西娜在内的该党领导人的司法程序结束。