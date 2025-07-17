国际
3分钟阅读
孟加拉国因致命冲突实施宵禁
南亚国家孟加拉国举行活动纪念2024年7月导致谢赫·哈西娜政府垮台的起义周年日。
孟加拉国因致命冲突实施宵禁
Soldiers deployed following a clash during a National Citizen Party rally, in Gopalganj, Bangladesh, July 16, 2025. / REUTERS
2025年7月17日

周三孟加拉国南部戈帕尔甘杰地区爆发冲突，造成至少三人死亡。该地区是前总理谢赫·哈西娜的家乡，也是她领导的人民联盟党的大本营。

据《Prothom Alo》报和bdnews24报道，戈帕尔甘杰综合医院首席医师吉比泰什·比斯瓦斯发表声明表示，三具遗体已被送达医院。

冲突发生后，临时政府在地区实施宵禁，宵禁将持续到周四晚上。

当局尚未正式确认死亡人数。

南亚国家孟加拉国举行全国“哀悼日”，以纪念去年7月导致谢赫·哈西娜政府垮台的起义周年。

由站在起义最前线的学生领袖创立的新政党-全国公民党（NCP）参加了在戈帕尔甘杰举行的游行。

目前在印度的哈西娜被指控犯有反人类罪，因为她下令镇压反政府抗议活动，造成1400多人死亡。

由穆罕默德·尤努斯领导的临时政府警告暴力肇事者将承担后果。

尤努斯办公室在一份声明中表示：“使用暴力是完全不可辩护的”，他补充说：“必须迅速查明肇事者并追究其全部责任。任何针对孟加拉国公民的暴力行为都不应存在。”

当局已向地区增派警察、军队和边防人员，以维持秩序。当地政府援引《警察法》第144条，禁止公众集会。

在此期间，选举委员会从其官方网站上删除了人民联盟的选举标志。

此前，人民联盟的所有活动均已暂停，直至对包括哈西娜在内的该党领导人的司法程序结束。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us