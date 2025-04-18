特朗普政府已命令 2021 年塔利班统治阿富汗后进入美国的阿富汗难民在一周内离开美国，否则将面临被驱逐出境的风险。这一决定可能意味着对整个家庭宣判死刑。

据《新闻周刊》报道，美国国土安全部向居住在南卡罗来纳州的阿富汗难民发送了一封电子邮件，要求他们在七天内离开美国，否则将面临驱逐和法律制裁。

去年，时任总统候选人唐纳德-特朗普在竞选重返总统宝座时承诺，将对犯罪移民采取严厉行动，而不是那些在危险和分裂的战争中与美国结盟的移民。

在2021年美国军队从阿富汗撤军后，许多协助美军的阿富汗人通过人道主义假释、特殊移民签证（SIVS）或临时保护身份（TPS）获得了入境许可。

这些阿富汗人曾协助美军完成翻译、与当地部落建立关系、收集情报以及避免塔利班袭击造成的伤亡。当美国开始准备从阿富汗撤军时，根据特朗普政府在其第一任期内于2020年2月达成的协议，许多当地盟友被承诺可以在美国重新安置，因为如果他们被卷土重来的塔利班抓获，几乎可以肯定会面临死亡威胁。

然而，在其第二任期内，特朗普政府正试图终止数千名阿富汗国民的TPS保护，这可能导致他们被驱逐回塔利班统治的阿富汗。

一位匿名的阿富汗移民对当地广播公司WRAL表示：“如果我们回到阿富汗，我们就不安全了。这就像是为自己签署了一份自杀任务。”

根据美国国会的数据，从2021年8月至2024年8月，近15万名阿富汗人，包括他们的家庭成员，被重新安置到美国。批评强制驱逐计划的人认为，这种对待忠诚的美国盟友的方式是不人道的，并补充说，如果这些人被驱逐，美国在未来的国际冲突中将更难吸引任何当地支持者。