伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐说，尽管美国最近声称达成了停火协议，但伊朗与以色列之间并没有正式的停火协议。

阿拉格齐在社交媒体X上发文称：“截至目前，并没有关于任何停火或停止军事行动的‘协议’。”

他补充说，伊朗的军事行动是对以色列侵略的回应，而非由德黑兰发起的战争。

伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐的上述声明发表在美国总统唐纳德·特朗普宣布以色列和伊朗在近两周的冲突升级后已达成“全面彻底”停火协议的数小时后。

阿拉格齐强调，如果以色列在德黑兰时间周二凌晨4点（格林尼治标准时间0030）之前停止攻击，伊朗将停止其军事回应。

他说：“如果以色列政权停止对伊朗人民的非法侵略……我们无意继续我们的回应。”

不过，他警告称，“关于停止我们军事行动的最终决定将稍后作出。”

在后续的发文中，阿拉格齐赞扬伊朗部队“直到最后一刻”继续行动，并表示他们已准备好“用最后一滴血捍卫国家”。

这些言论突显了美国宣布的停火是否完全生效或是否被各方接受的疑问。

在停火谈判的同时，以色列声称伊朗发射了新导弹，而伊朗媒体则报道以色列暗杀了核科学家穆罕默德·礼萨·西迪基。

12天的冲突升级

6月13日以色列对伊朗的核设施、军事基地及平民目标发动空袭，导致以色列与伊朗之间的敌对行动爆发。

冲突在周末进一步升级，美国军队加入了以色列的行动，袭击了伊朗的三个主要核设施。

周一伊朗向美国军队位于卡塔尔的乌代德空军基地发射了弹道导弹作为报复，这引发了对更广泛地区冲突的担忧。

尽管美以领导人将最新的停火描述为一个转折点，但伊朗官员似乎采取了更为谨慎的态度，要求以色列停止袭击的保证后才会停止自己的军事行动。