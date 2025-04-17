俄罗斯总统普京对哈马斯表示感谢，因其释放了一名被关押在巴勒斯坦加沙的俄罗斯公民。

周三，普京在克里姆林宫会见了刚刚获释的俄罗斯公民亚历山大·特鲁法诺夫及其家人。他表示，俄罗斯与巴勒斯坦人民长期以来的友好关系促成了特鲁法诺夫的释放。

普京说道，“我们一定会尽一切可能，努力让类似的成功不断重现，确保所有仍在遭受类似困境的人能够重获自由”。

普京对巴勒斯坦组织哈马斯释放特鲁法诺夫表示感谢，但并未对该地区更广泛的局势作出政治评估。

俄罗斯总统说道，“我认为我们必须感谢哈马斯的政治领导层，他们倾听了我们的呼吁并采取了这一人道主义行动——你获释放了。我想向你表示祝贺”。

据俄罗斯新闻机构报道，普京还向特鲁法诺夫的母亲埃琳娜和未婚妻萨皮尔·科恩赠送了鲜花，她们也是约250名人质中的一员。

美国与以色列的双重标准

普京的举动与美国和以色列声称哈马斯拒绝释放人质的说法形成鲜明对比。人质本人也否认了这些说法。

周三，巴勒斯坦抵抗组织伊斯兰圣战发布了一段视频，视频中以色列-德国籍人质罗姆·布拉斯拉夫斯基谴责以色列总理内塔尼亚胡对被围困的加沙地区的持续轰炸。

布拉斯拉夫斯基质问道，“你在哪里？”并批评内塔尼亚胡未兑现释放人质的承诺。

他还指责以色列国家安全部长伊塔玛·本-格维尔反对任何停火和人质协议。

本周早些时候，以色列-美国籍人质埃丹·亚历山大批评美国前总统特朗普相信内塔尼亚胡的谎言。

亚历山大说道，“每个人都在撒谎——我的人民、以色列政府、军队和美国政府”。

他回忆说，几周前哈马斯愿意释放人质，但内塔尼亚胡拒绝了，并决定结束停火，重新发动战争。