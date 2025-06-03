克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫周二表示，俄罗斯和乌克兰在周一伊斯坦布尔会谈中达成的协议“非常重要”，但不应期待冲突迅速结束的突破性进展。

佩斯科夫在莫斯科的新闻发布会上强调，由于问题的复杂性，人们不应期待“立即的解决方案和突破”，但工作仍在继续。

他说，“当然，期待立即的解决方案和突破是错误的。但工作正在进行中，伊斯坦布尔确实达成了一些协议。这些协议很重要，因为它们最终关系到人们的生命。这些协议将会被落实，工作也将继续进行。”

佩斯科夫还表示，俄罗斯已经向乌克兰递交了一份备忘录，其中包含莫斯科对解决方案的设想，包括多个选项。

他说道，“再次强调，我们多次表示，解决冲突的问题极其复杂，涉及许多错综复杂的细节。”

“一切都旨在消除冲突的根本原因，并转向可持续解决的轨道。”

准备进行高层接触

当被问及俄罗斯、美国和乌克兰总统之间的三方会谈时，这位官员表示短期内不太可能举行。

他表示，“（俄罗斯）总统（弗拉基米尔·普京）多次强调，他准备进行高层接触，同时强调这些接触应该是技术和专家层面达成协议的结果。普京总统支持接触的想法，但认为这些接触应该经过充分准备。”

佩斯科夫还批评乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基，称他对俄罗斯代表团的言辞傲慢，这种行为与谈判的精神不符。

伊斯坦布尔周一举办了第二轮俄乌会谈，此前第一轮会谈于5月16日举行。

这次会谈中，双方同意交换更多战俘，重点关注年龄最小和伤势最重的人员，并归还在武装冲突中阵亡的12000名士兵的遗体。