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美国爱达荷州枪击案现场发现一具尸体和枪支
在爱达荷州科达伦市，一名嫌疑人用一把大威力步枪向正在扑灭灌木丛火灾的消防员开枪，造成至少两名消防员死亡，另有数人受伤。
美国爱达荷州枪击案现场发现一具尸体和枪支
Kootenai County Sheriff Robert Norris said during a press briefing that the number of people injured in the attack is unknown. (Photo: Reuters) / REUTERS
2025年6月30日

美国当局周日晚间发表声明表示，他们在美国西北部爱达荷州坎菲尔德山发现了一具“男性尸体”。据悉，该地区此前曾发生过枪手伏击消防员事件。

爱达荷州库特奈县警长部门在一份声明中表示：“今晚一支特警队在坎菲尔德山发现了一具男性尸体，在附近发现了一支枪。”

声明中还表示，在安全人员与一群身份不明的武装枪手对峙期间实施的“居家令”已被解除。

两名消防员丧生

周日爱达荷州一伙身份不明的枪手袭击了正在扑灭山火的消防员，造成两人死亡。

警长罗伯特·诺里斯告诉记者：“目前已有两人死亡，受伤人数不详。仍有平民正在下山，我们目前正遭受狙击手的射击。”

诺里斯强调，库特奈县的山上火势仍在燃烧，执法部门将“尽快”制服袭击者。

爱达荷州州长布拉德·利特尔在X平台上表示：“这是对我们英勇消防员的一次可怕的袭击。我请求所有爱达荷州人民为他们和他们的家人祈祷并敦促人们远离该地区。”

当地新闻媒体援引警方无线电通讯报道，多名消防员遭到枪击。

库特奈县副警长杰夫·霍华德告诉美国广播公司新闻网，消防员在扑灭该市东侧坎菲尔德山自然保护区的一场小型灌木丛火灾时，遭来自附近林地方的开火袭击。霍华德表示，他们正在调查这场火灾是否是人为纵火。

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