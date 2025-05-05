加沙战争
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以色列内阁批准扩大对加沙的袭击
在以色列安全内阁批准逐步扩大对加沙的攻势之际，近东救济工程处警告，由于以色列持续的封锁，加沙地区的医疗服务面临严重的资源短缺。
以色列内阁批准扩大对加沙的袭击
Israel resumed its offensive in Gaza in March after unilaterally breaking a negotiated ceasefire agreement. / Photo: Reuters
2025年5月5日

据以色列公共广播公司Kan周一援引知情人士的消息报道说，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的安全内阁已批准在加沙地区逐步扩大军事行动。

以色列军队总参谋长埃亚尔·扎米尔周日证实，以色列军队已开始下令征召数万名预备役人员，以扩大在加沙的攻势。

周日，在也门胡塞武装发射的一枚导弹部分落在靠近以色列主要门户本·古里安机场附近的数小时后，内塔尼亚胡在社交媒体X上发布了一段视频信息，表示他将召集安全内阁讨论加沙战争的“下一阶段”。

以色列在今年3月单方面打破了美国支持的停火协议后，重新在加沙地区发动攻势，该停火协议原本已使战斗暂停了两个月。

据以色列新闻网站Ynet周一报道，安全内阁还批准了一项新的加沙援助分配计划，但目前尚不清楚何时会向该地区提供物资。

联合国巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）周日警告称，由于以色列的封锁和持续的战争，在加沙的医疗服务面临严重的资源短缺。

该机构在X上表示，“近三分之一的基本物资已经耗尽，另有三分之一预计将在不到两个月内用完”。

该机构表示，在持续的封锁和轰炸中，卫生服务仍然“严重缺乏资源”，但强调近东救济工程处仍然是加沙提供卫生服务的主要机构之一。

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