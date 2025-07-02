周三包括法国、西班牙和意大利在内的欧洲国家仍在与创纪录的热浪作斗争。他们面临着极端气温、风暴、火灾甚至人员死亡的风险。

据西班牙《世界报》报道，周三西班牙共有38个省份发布高温和风暴警告。七个自治区处于橙色预警状态，预计部分地区气温将超过40摄氏度（104华氏度）。

当局称，西班牙东北部一场迅速蔓延的山火造成两人死亡。加泰罗尼亚大区主席萨尔瓦多·伊利亚于周二深夜在社交媒体上宣布了遇难者名单。

这场山火发生之际，欧洲各地气温飙升，西班牙和葡萄牙6月份气温创历史新高。大火始于莱里达农村地区，并迅速吞噬了大片区域。

当局通过短信向居民发出警告，并命令1.4万人待在家中。该命令于周二深夜解除。大火摧毁了大部分农田，至少有三座以前的农舍和其他农业建筑也化为灰烬。

截至消防员控制住火势并建立起安全警戒线，过火面积已达6500公顷（1.6万英亩）。

法国、意大利和比利时进入警戒状态

法国风暴观测站表示，该国95%的地区已超过35摄氏度（95华氏度）的极端高温阈值，其中四个省进入红色警戒，55个省进入橙色警戒。据法国气象局称，这种情况仍在持续。

法国卫生部长凯瑟琳·沃特林在接受BFM电视台采访时表示，紧急医疗服务“急剧增加”，并强调现在评估高温的影响“为时过早”。周二格勒诺布尔和贝桑松市分别发现一名老人和一名无家可归男子因高温死亡。

在意大利，自周二以来，已有18个城市进入红色警戒状态。一名53岁的妇女因高温死亡，一名工人昏迷。全国急诊室就诊人数增加了20%。

预计比利时部分地区气温将达到33-38摄氏度（91.4-100.4华氏度），另有四个地区仍处于橙色警戒状态。