土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安强烈谴责以色列在哈拉姆谢里夫的行动，并重申阿克萨清真寺及其周边区域完全属于穆斯林，必须保持完整。

“包括阿克萨清真寺和圆顶清真寺在内的哈拉姆谢里夫是一个不可分割的整体，其144英亩的区域完全属于穆斯林，”埃尔多安在周五于伊斯坦布尔举行的第三届国际耶迪特佩双年展上发表讲话时这样说道。

“我们不会允许任何人破坏这一神圣之地。”

他表示，阿克萨清真寺是土耳其的“红线”，并强调这一立场将永远不会改变。埃尔多安呼吁以色列立即停止所有挑衅、袭击以及威胁该圣地神圣性和统一性的行为。

“土耳其从未在面对地区压迫和非法行为时保持沉默。现在我们也不会沉默，”他补充道，重申土耳其将继续支持巴勒斯坦的权利以及捍卫神圣的伊斯兰圣地。

‘捍卫巴勒斯坦就是捍卫人类、正义与和平’

当天早些时候，埃尔多安对以色列在加沙的持续战争再次表示谴责，称全球对暴行的沉默是“道德崩溃”，并重申土耳其对巴勒斯坦人民的坚定支持。

“捍卫巴勒斯坦事业不仅仅是支持一个被压迫的民族，”埃尔多安周五在伊斯坦布尔举行的支持巴勒斯坦的议会小组会议上这样表示的。

“这关乎捍卫人类、和平与正义，”他说道。

自2023年10月7日以来，根据巴勒斯坦卫生部的数据，已有超过51,000名巴勒斯坦人在以色列对加沙的袭击中丧生。埃尔多安将这些袭击描述为“暴力狂潮”，并指责以色列政府无差别地杀害平民，包括儿童、妇女、老人甚至婴儿。

“记者被杀害，而国际媒体却保持沉默。儿童被屠杀，而人权捍卫者却袖手旁观，”埃尔多安说。

‘西方扮演“三只猴子”’

埃尔多安批评西方国家在这一问题上的虚伪作为。

“那些长期以来以承诺自由、权利、法律和新闻自由为傲的国家，在面对以色列的屠杀政策时却扮演起了‘三只猴子’的角色，”他说道。

他质问那些在其他事件中迅速实施制裁的国家为何在这场危机中保持沉默：“西方国家，你们在面对以色列时在哪里？”

‘忽视被压迫者的全球秩序只会服务于压迫者’

“一个不支持被压迫者的全球秩序注定会成为暴君的玩物，”埃尔多安警告道，并指出国际机构在加沙问题上未能执行问责。

他还对伊斯兰世界深感失望：“我痛心地说——我的心在流血——伊斯兰世界未能履行其责任。”

‘记者被处决，家庭被灭绝’

截至2024年4月，自冲突开始以来，加沙至少有212名记者和媒体工作者被杀，使其成为现代历史上记者死亡人数最多的时期之一，根据土耳其总统的说法。

“就在几天前，”埃尔多安说，“一名女记者和她的10名家人一起殉难——因为她讲述了真相。”

土耳其总统对国际法的现状表示遗憾：“它已经不再服务于正义，而是成为强化强者权力的工具。”

‘饥饿作为武器，抵抗被贴上恐怖主义标签’

以色列严重限制对加沙的人道主义援助，联合国和人道主义组织警告饥荒迫在眉睫。埃尔多安指责以色列将饥饿作为武器：“对于那些无法用炸弹杀死的人，他们切断了食物、水和药品。这是一场系统性的灭绝运动。”

他谴责将巴勒斯坦抵抗贴上恐怖主义标签的行为：“那些在巴勒斯坦人被屠杀时保持沉默的人，现在却将加沙的抵抗称为恐怖主义——试图将种族灭绝正常化。”

‘中东陷入火海，世界面临危险’

埃尔多安还谴责以色列扩大对叙利亚和黎巴嫩的军事行动，警告这种升级可能将整个地区卷入更广泛的冲突。

“对叙利亚和黎巴嫩的袭击表明，内塔尼亚胡政府并不希望中东实现和平与稳定。”

“这种威胁和扰乱整个地区的疯狂行为必须立即停止，”他说道。“否则，这场大火很快就会烧到那些煽风点火的人身上。”

‘即使孤军奋战，我们也会支持巴勒斯坦’

埃尔多安拒绝任何旨在将巴勒斯坦人从其历史家园驱逐的提议：“无论如何包装，任何将巴勒斯坦人从他们生活了数千年的土地上驱逐的提议对我们来说都是毫无意义的。”

他重申，土耳其不会退缩：“我们将尽一切努力帮助巴勒斯坦人在他们的家园自由生活。即使孤军奋战，我们也会继续捍卫巴勒斯坦事业。”