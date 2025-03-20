克里姆林宫表示，下一轮美俄会谈可能在周日或下周初举行，同时华盛顿也计划在未来几天与基辅进行会谈。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周四表示，“可能不会是周日，具体细节仍在协商中。会谈可能在下周初开始”。

这位发言人还指责欧洲国家计划“军事化”自身，而不是寻求和平。目前，欧洲军事首脑正在英国集会讨论乌克兰的防务问题。

佩斯科夫说，“从布鲁塞尔和欧洲各国首都传来的信号大多与军事化欧洲的计划有关”。

他还说道，“欧洲已经走上了自我军事化的道路，并且某种程度上变成了一个战争阵营”。

欧洲支持乌克兰防务

与此同时，在前往欧盟领导人峰会的途中，即将卸任的德国总理奥拉夫·朔尔茨表示，无论华盛顿和莫斯科之间的会谈如何，欧洲必须继续强有力地支持乌克兰，以确保基辅处于有利地位，并使任何停火协议得以维持。

“这意味着乌克兰能够捍卫其独立和主权，自主决定自己的道路和领导人，当然，还需要在和平时期拥有一支强大的军队。”

他补充说，德国未来可能的联合政府为增加国防和基础设施支出而达成的债务计划是其中的关键部分。

欧盟外交政策负责人卡娅·卡拉斯建议，通过实际行动，特别是向乌克兰提供急需的弹药，来展示对乌克兰的支持。

她说，“如果你听领导人的声明，支持的意愿是非常明确的，这也是为什么这种支持应该体现在行动上、数字上，以及乌克兰实际需要的弹药上。所以我非常希望我们能够推动这一进程”。

此前，卡拉斯强调将提供两百万枚大口径炮弹；这是路透社看到的一封信中提到的内容。