联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯批评以色列对加沙的人道主义援助封锁已持续超过两个月。

在安理会关于巴勒斯坦问题的公开辩论中，古特雷斯表示，他对以色列官员声称可能将人道主义援助作为军事策略的言论感到“震惊”。

“援助是不可谈判的，”他说，并补充道，“以色列必须保护平民，必须同意并促进救援计划的实施。”

古特雷斯指出，局势依然严峻，“杀戮和苦难似乎没有尽头”。

他补充说，3月18日停火协议的破裂使得释放人质和提供救命援助的希望破灭。

古特雷斯在谈到冲突总体状况时警告称，两国解决方案的前景“正面临消失的风险”，对这一长期目标的政治承诺“比以往任何时候都更加遥远”。

他说：“世界不能袖手旁观，任由两国解决方案消失。” 同时敦促全球领导人采取果断行动。

“政治领导人面临明确的选择：选择沉默，选择默许，或选择行动，”古特雷斯说道。

无休止的轰炸

巴勒斯坦特使表示，加沙正承受着无休止的轰炸，同时被剥夺了基本生活必需品，并指责以色列将饥饿作为针对平民的战争武器。

“加沙并不缺少落下的炸弹，但却被强加了其他一切的短缺；饥饿被用作针对整个平民人口的战争武器，而这些平民仍在遭受无情的轰炸，”巴勒斯坦驻联合国大使里亚德·曼苏尔说道。

曼苏尔敦促国际社会采取具体措施，结束以色列在被占领土上的行为。

“巴勒斯坦呼吁所有国家采取措施，反对定居点殖民化、吞并和强制迁移，并结束以色列在被占巴勒斯坦领土上的非法存在，这与国际法院的咨询意见一致。”

“我们呼吁那些尚未承认巴勒斯坦国的国家立即承认巴勒斯坦国，并明确表明他们不会容忍巴勒斯坦国和两国解决方案的破坏，”他说。

“前所未有的”人道主义灾难

联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克呼吁世界领导人防止加沙即将发生的“全面人道主义灾难”，因为以色列对加沙的袭击继续摧毁平民基础设施并造成非战斗人员死亡，包括在被指定为避难所和医疗设施的地区。

“随着对生存至关重要的援助全面封锁进入第九周，国际社会必须共同努力，防止这一人道主义灾难达到前所未有的程度，”图尔克在周二的一份声明中表示。

自3月2日以来，以色列已停止向加沙输入食品、燃料和关键的人道主义物资。由此导致的短缺已迫使面包店关闭，并耗尽了剩余的食品储备。

图尔克警告称，“任何以饥饿作为战争手段针对平民的行为都构成战争罪，所有形式的集体惩罚也是如此。”

战争罪

关于以色列计划将拉法省宣布为新的“人道主义区”的报道引发了更多担忧，这将迫使平民迁移以获得援助。

图尔克警告称，这样的举措可能导致大量人口，特别是那些无法迁移的人，如残疾人、病人以及女性户主，被切断粮食和其他必需品的供应。

“这样的计划几乎肯定意味着加沙的大部分地区以及那些无法轻易移动的人，包括残疾人、病人或受伤者，以及支持整个家庭的女性，将被迫没有食物可用，”他说。

在3月18日至4月27日期间，联合国人权事务办公室记录了以色列对住宅建筑的259次袭击，以及对安置流离失所者帐篷的99次袭击，其中许多发生在以色列军队先前指定为安全区的地区。

“大多数袭击导致了人员伤亡，包括妇女和儿童，”他说。

“这些事件反映了我们在这次袭击升级期间看到的模式，这引发了对区分原则、比例原则和预防措施原则被违反的严重担忧。”

每一事件都必须进行全面调查。故意针对未直接参与敌对行动的平民发动袭击将构成战争罪。”

破坏还波及了医疗基础设施。据报道，烈士穆罕默德·杜拉儿童医院在4月22日和24日两次遭到袭击，目前已完全停止服务。

对生存至关重要的民用基础设施也成为目标。据报道，以色列军队在4月21日和22日对三个省份进行了协调攻击，摧毁了36台用于救援行动的重型机械，包括清理废墟、分发水和修复卫生系统。

“这种破坏严重阻碍了获取水源，恶化了公共卫生，并妨碍了人道主义援助的提供以及救援行动的开展，包括从废墟中救出伤亡人员和清理碎片以便救护车救护受害者，”他指出。

他深切担忧，这些行动的累积影响可能使加沙的生活条件与平民的持续生存不相容。

他强调，根据国际法，第三方国家有法律义务防止未来的暴行并确保问责。

“第三方国家根据国际法有明确义务确保此类行为立即停止，他们必须采取相应行动，”他说。“他们还必须追查并将所有国际法下犯罪的实施者绳之以法，无论其身份为何。”