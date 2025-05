土耳其 2分钟阅读 土耳其谴责以色列对加沙持续的袭击 土耳其谴责以色列对加沙持续的袭击 土耳其外交部表示:"以色列造成新一轮暴力的行为是不可接受的。" 土耳其外交部表示:"以色列造成新一轮暴力的行为是不可接受的。" 播放文章 Your browser does not support the audio element. 分享

Meeting to discuss security cooperation and regional developments, in Amman / Reuters