美国国务院表示，针对国际学生签证处理的全球暂停将是短暂的，因为他们正在加强对申请人社交媒体活动的审查。

国务院发言人塔米·布鲁斯（Tammy Bruce）周四鼓励有意向的学生预约签证面谈，并表示：“如果这会持续数周或数月，我不会建议大家这样做。”

她对记者说：“我可以告诉你，这可能会比预期更快恢复。”

国务卿马可·卢比奥（Marco Rubio）周二下令各大使馆和领事馆暂停为学生签证安排面谈，等待关于检查申请人社交媒体帖子的最新指导方针。

卢比奥指示领事部门暂停为F、M和J类签证安排面谈，同时对现有的筛查流程进行审查。

关于社交媒体审查的新指导方针

这是特朗普政府针对教育领域采取的一系列措施之一。此前，该政府已撤销了数千份签证，试图禁止哈佛大学接收任何国际学生，并誓言要大力吊销中国学生的签证。

卢比奥还撤销了许多参与批评以色列在加沙种族灭绝示威活动的学生签证，援引了一项鲜为人知的法律，该法律允许驱逐被认为反对美国外交政策利益的个人。

本周早些时候，卢比奥在发给外交使团的电报中表示，关于社交媒体审查的新指导方针将在“未来几天”发布。

布鲁斯表示，有意向的学生应开始在线查看何时可以预约面谈。

她说：“目前可能会有一些延迟，我被告知要鼓励大家定期查看何时有空位开放。”