据伊朗国家媒体报道，周五凌晨，以色列对德黑兰及全国多个城市发动了大规模空袭，导致多名伊朗高级军事指挥官和核科学家遇难。

遇难者包括伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里少将、伊斯兰革命卫队（IRGC）总司令侯赛因·萨拉米将军，以及IRGC高级指挥官、伊朗军队中央总部负责人古拉姆·阿里·拉希德将军。

此外，几位著名的伊朗核科学家也在袭击中丧生，包括费雷顿·阿巴西、艾哈迈德雷扎·佐尔法卡里、穆罕默德·迈赫迪·特兰奇和阿卜杜勒哈米德·米努切尔。阿巴西曾在2010年幸存于一次暗杀企图。

据报道，以色列的空袭于当地时间凌晨3点（格林威治标准时间2330）开始，目标包括军事和核设施以及住宅区。德黑兰的多个高档北部社区遭到袭击，如盖塔里耶、尼亚瓦兰、诺博尼亚德、马哈拉提、卡姆拉尼耶、萨阿达特阿巴德和安达兹古等。此外，梅赫拉巴德、纳尔马克、萨塔尔汗、法拉扎迪等地区也受到了打击。

在德黑兰以外，位于伊朗中部伊斯法罕省的纳坦兹核设施也成为目标。网上流传的视频显示，该设施附近火光冲天，浓烟滚滚。国际原子能机构也证实，“纳坦兹设施是袭击目标之一。”

位于德黑兰东南约30公里的帕尔钦军事综合体也据称遭到袭击，此外还有首都的其他多个军事基地。媒体报道还指出，北部马赞德兰省的军事设施也遭到打击。

据当地消息来源，库姆、霍拉姆阿巴德、哈马丹、大不里士、皮兰沙赫尔、西阿塞拜疆、克尔曼沙赫、伊拉姆和阿拉克等多个城市也发生了爆炸。

伊朗誓言“严厉报复”

针对这次袭击，伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊发表措辞强烈的声明，谴责这一侵略行为，并誓言将进行严厉报复。

“今天黎明，犹太复国主义政权用其撒旦般、血腥的双手在我们亲爱的国家犯下了罪行。通过袭击住宅区，它更加暴露了其恶毒本性，”哈梅内伊说。

“那个（犹太复国主义）政权应预料到严厉的惩罚。在真主的恩典下，伊斯兰共和国武装部队的强大力量不会让他们逍遥法外。”

声明确认，多名伊朗军事指挥官和科学家在袭击中遇难，但强调他们的继任者将立即继续执行任务。

“通过这次罪行，犹太复国主义政权为自己准备了一场苦涩而痛苦的命运，它必将看到这一点，”哈梅内伊补充道。

伊朗军方首席发言人阿博法兹勒·谢卡尔奇准将也发出严厉警告，宣称以色列“将付出沉重代价。”

“他们必须期待武装部队的严厉回应，他们会得到的。无需担心，无论是美国还是犹太复国主义政权都将面临严厉的反击，”谢卡尔奇在伊朗国家电视台上表示。

此次以色列的袭击发生在地区紧张局势加剧之际，尤其是以色列总理本雅明·内塔尼亚胡等高级官员最近威胁对伊朗核设施发动攻击的背景下。

这一升级也使德黑兰与华盛顿之间的核谈判前景蒙上阴影。据知情人士透露，原定于周日举行的第六轮间接会谈可能会被取消。