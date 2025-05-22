突厥国家组织通过了《布达佩斯宣言》，重申成员国之间的团结，并将北塞浦路斯土耳其共和国与匈牙利和土库曼斯坦一起，认定为“突厥世界不可分割的一部分”。

这一宣言于周三在匈牙利首都布达佩斯举行的突厥国家组织国家元首非正式峰会闭幕时发布。

据土耳其外交部消息人士透露，该声明反映了该组织内部日益增强的政治意愿，旨在加强机构建设、深化区域联系并在全球问题上协调立场。

此次峰会以“东西方交汇点”为主题，参会者包括成员国土耳其、阿塞拜疆、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的领导人及官员，以及观察国匈牙利、土库曼斯坦和北塞浦路斯土耳其共和国。

对土耳其塞浦路斯人的强力支持

宣言的一个核心亮点是突厥国家组织对北塞浦路斯土耳其共和国的明确支持，赞扬其为组织所作的贡献。同时，宣言呼吁就塞浦路斯长期争端达成“双方可接受且可实施”的解决方案，该方案应基于岛上的当前现实，并确保塞浦路斯土耳其族人的平等权利。

这一举措标志着对北塞浦路斯土耳其共和国的多边支持发生了显著变化。该共和国于1983年宣布独立，北塞浦路斯土耳其共此前经历了希腊方面的侵略和对土耳其人的暴力行为，于 1974 年鉴于土耳其的军事干预成立。宣言还强调了团结的重要性，以确保这些权利并防止塞浦路斯土耳其族人进一步被边缘化。

对团结、安全和青年合作的承诺

宣言重申了突厥国家组织对团结、领土完整和机构发展的承诺，这些内容在《突厥世界宪章》中已有明确规定。领导人强调了防止分裂或削弱突厥集团的努力的重要性，并呼吁成员国和观察国之间加强合作。

值得注意的是，其中鼓励开展新的青年和体育交流项目，包括由北塞浦路斯土耳其共和国等观察国主办的活动，以加强突厥世界的文化和社会联系。

土耳其的区域角色与全球关切

领导人对土耳其在促进地区和平方面的建设性作用表示赞赏，特别是其在叙利亚推动稳定政治过渡、解除制裁和维护领土完整方面的努力。

宣言还涉及国际危机，包括加沙地区持续的战争。领导人对人道主义局势表示“深切关注”，并重申呼吁实现永久和全面的停火、释放人质，以及根据1967年边界以东耶路撒冷为巴勒斯坦首都的两国解决方案。

关于阿富汗和恐怖主义的新倡议

另一个关键成果是成立了阿富汗工作组，负责在成员国之间就与阿富汗相关的问题制定统一立场。国家元首理事会还就此议题通过了一份单独的联合声明。

峰会还呼吁采取联合行动打击恐怖主义、跨国犯罪和网络威胁，同时敦促加快在国防工业领域的合作。成员国承诺在应对虚假信息、种族主义、伊斯兰恐惧症和仇恨言论方面协调努力。

支持土耳其的全球候选资格

宣言支持土耳其竞选多个高层国际职位，包括联合国安理会非常任理事国席位（2037-2038年）、联合国教科文组织执行局席位（2025-2029年）以及联合国经济及社会理事会成员资格（2026-2028年）。

作为象征性举措，阿里·希尔·纳瓦伊国际奖被授予诺贝尔奖得主科学家阿齐兹·桑贾尔，以表彰他对科学以及突厥世界团结的贡献。