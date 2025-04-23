乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克州州长周三表示，俄罗斯无人机袭击了一辆载有工人的大巴车，造成至少 9 人死亡，数十人受伤。

州长谢尔盖·莱萨克在该国东南部的马尔加涅茨市通过社交媒体Telegram 发文称：“敌人的袭击造成 9 人失去生命。”

州长表示：“受伤人数不断增加，目前受伤人数为 30 人。”

乌克兰当局表示，俄罗斯袭击后，整个夜间多个地区发生火灾。

据报道，基辅、哈尔科夫、波尔塔瓦和敖德萨地区也发生了袭击事件。

俄罗斯方面宣布，别尔哥罗德地区发生炮火袭击，一人受伤。

袭击发生在美国、乌克兰和欧洲国家代表将于周三在英国举行旨在结束这场持续三年多冲突的新一轮会谈之际。

“敌人的袭击夺走了9条生命，”第聂伯罗彼得罗夫斯克州东南部马尔加涅茨市的州长谢尔盖·利萨克在Telegram上写道。

“受伤人数还在不断增加，”他补充道，目前这一数字已达到30人。

乌克兰当局还报告称，俄罗斯的袭击导致多个地区在夜间发生火灾。

基辅、哈尔科夫、波尔塔瓦和敖德萨地区也报告了袭击事件。

在俄罗斯方面，据报道，别尔哥罗德地区有一人在炮击中受伤。

这些袭击发生之际，美国、乌克兰和欧洲国家的特使计划于周三在英国举行新一轮会谈，旨在结束持续超过三年的冲突。