据报道，土耳其外交部长哈坎·菲丹将于8月9日对埃及进行一次重要的外交访问。
据土耳其外交消息人士透露，此次访问期间，菲丹外长还计划与埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西举行会晤。
此次访问正值两国建交100周年之际，这将是菲丹今年第二次访问开罗。此前哈坎·菲丹曾于3月23日前往开罗参加伊斯兰合作组织和阿拉伯联盟联络小组关于加沙问题的会议。
埃及外交部长巴德尔·阿卜杜拉蒂于2月4日对土耳其进行了双边访问。两位部长上次会晤是在6月于伊斯坦布尔举行的伊斯兰合作组织外交部长理事会第51届会议上。
加沙危机是首要议题
在开罗举行的会谈上将讨论双边关系、地区发展以及加强两国多领域合作。
预计加沙问题将成为会谈的关键议题。双方将就由埃及、卡塔尔和美国斡旋的哈马斯与以色列停火谈判以及持续向该地区提供人道主义援助交换意见。
预计菲丹将强调，以色列的行动破坏了两国解决方案，其近期吞并加沙地带的举措是地区和平与稳定的最大障碍。
部长们将回顾7月28日至30日在纽约举行的巴勒斯坦问题国际会议的成果（土耳其也参加了此次会议），并将讨论支持加沙重建的合作。土耳其在今年于吉达举行的伊斯兰合作组织会议上支持了这一倡议。
地区和双边优先事项
会谈将讨论利比亚、苏丹、索马里、北非和东非其他地区以及萨赫勒地区局势发展。双方将探讨如何共同促进地区稳定。
近年来土耳其和埃及双边关系发展势头强劲，双方接触频繁，互访频繁。
今年两国庆祝建交100周年。下一届高级别战略合作委员会会议计划于2026年举行，会议将由总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西共同主持。首次会议于2024年9月在安卡拉召开。
埃及仍然是土耳其在非洲最大的贸易伙伴。2024年两国贸易额达到88亿美元。双方的目标是在未来几年将这一数字提升至150亿美元。土耳其在埃及的投资价值估计约为35亿美元。
此次访问正值安卡拉与开罗之间外交接触重新升温之际，加沙危机是两国合作的关键要素。