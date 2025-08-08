据报道，土耳其外交部长哈坎·菲丹将于8月9日对埃及进行一次重要的外交访问。

据土耳其外交消息人士透露，此次访问期间，菲丹外长还计划与埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西举行会晤。

此次访问正值两国建交100周年之际，这将是菲丹今年第二次访问开罗。此前哈坎·菲丹曾于3月23日前往开罗参加伊斯兰合作组织和阿拉伯联盟联络小组关于加沙问题的会议。

埃及外交部长巴德尔·阿卜杜拉蒂于2月4日对土耳其进行了双边访问。两位部长上次会晤是在6月于伊斯坦布尔举行的伊斯兰合作组织外交部长理事会第51届会议上。

加沙危机是首要议题

在开罗举行的会谈上将讨论双边关系、地区发展以及加强两国多领域合作。

预计加沙问题将成为会谈的关键议题。双方将就由埃及、卡塔尔和美国斡旋的哈马斯与以色列停火谈判以及持续向该地区提供人道主义援助交换意见。

预计菲丹将强调，以色列的行动破坏了两国解决方案，其近期吞并加沙地带的举措是地区和平与稳定的最大障碍。