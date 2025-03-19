以色列与巴勒斯坦抵抗组织哈马斯之间相对平静的停火期于周二上午戛然而止，以色列军队对加沙各地的目标发动了数十次袭击。

巴勒斯坦医院官员表示，已有超过400人遇难，其中包括妇女和儿童。以色列方面称此次行动是开放式的，并预计会进一步扩大，这引发了对这场持续17个月的战争全面重燃的担忧。

以下是各方对以色列致命袭击的反应：

土耳其

土耳其表示，大规模杀害巴勒斯坦人标志着内塔尼亚胡政府“种族灭绝政策”进入一个新的阶段。

土耳其外交部在发表的官方声明中表示，“以色列以最严重的方式违反国际法和普世价值，挑战人类良知”。

声明警告称，以色列的侵略行为威胁到地区稳定，尤其是在国际社会为和平努力加剧的时刻。

声明指出，“以色列政府的侵略行为威胁着地区的未来。以色列引发新的暴力冲突是不可接受的”。

安卡拉呼吁国际社会对以色列采取坚定立场，敦促立即采取行动实现持久停火，并向加沙提供人道主义援助。

哈马斯

哈马斯高级官员伊扎特·里什克呼吁阿拉伯和穆斯林国家以及全世界热爱自由的人们“走上街头和广场，发出反对犹太复国主义恢复对加沙人民的种族灭绝战争的声音”。

里什克说，“内塔尼亚胡不仅阻止食物和药品进入加沙，还在孩子们熟睡时轰炸并杀害他们”。

他补充说，内塔尼亚胡决定恢复对加沙的战争“是牺牲占领军人质的决定，也是对他们的死刑判决”。

里什克呼吁调解人和世界领导人揭露以色列的行为真相，并追究内塔尼亚胡重新点燃冲突的责任，并且强调：“军事压力和残酷的犹太复国主义侵略无法摧毁我们人民的意志和抵抗”。

巴勒斯坦外交部

巴勒斯坦外交部发表声明称，以色列对加沙平民的袭击“破坏了国际社会为加沙重建所做的努力，并逃避了停火义务”。

声明说，“政治解决是实现平静、停止侵略并恢复解决冲突政治前景的关键。”

声明指出，“我们呼吁国际社会采取坚定立场，强制立即停止侵略，并警告占领军试图实施其驱逐我们人民计划的行为”。

也门

也门胡塞武装誓言将升级其行动以支持其盟友哈马斯，并威胁重新对红海的以色列航运发动袭击。

胡塞武装最高政治委员会在一份声明中表示，“我们谴责犹太复国主义敌人恢复对加沙地带的侵略。”

声明指出，“巴勒斯坦人民不会在这场战斗中孤军奋战，也门将继续提供支持和援助，并升级对抗措施”。

埃及

埃及外交部称以色列致命的夜间空袭是对1月19日生效的停火协议的“公然违反”。

埃及外交部在声明中表示，“这些袭击构成了“危险的升级，可能对地区稳定带来严重后果”。埃及曾与卡塔尔和美国共同促成加沙停火协议。

联合国

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯对以色列最近空袭加沙表示震惊，这些袭击导致数百名巴勒斯坦人死亡，其中包括妇女和儿童。

副发言人法尔汉·哈克在一份声明中表示，联合国秘书长强烈呼吁立即停火，恢复不受阻碍的人道主义援助，并释放剩余的人质。

联合国人权事务高级专员也表示，以色列最近在加沙的空袭“将悲剧叠加在悲剧之上”，并呼吁紧急结束这一被围困地区的“噩梦”。

哈克强调，过去18个月的暴力事件已经“充分表明，军事手段无法解决这一危机”，并指出唯一的出路是根据国际法进行政治解决。

他说，“以色列诉诸更多的军事力量只会给已经处于灾难性条件下的巴勒斯坦人口带来更多的痛苦”。

他敦促道，“所有被任意拘留的人必须立即无条件释放”，并补充说：“战争必须永久结束。”

瑞士

瑞士外交部敦促在以色列最近对加沙的空袭后恢复停火，这些袭击导致数百名巴勒斯坦人死亡。

外交部在X平台上表示，“瑞士呼吁立即恢复停火，释放所有人质，并不受阻碍地提供人道主义援助。”

声明指出，“重申保护平民的义务”。

俄罗斯

俄罗斯警告称，在以色列对被围困的加沙地带重新发动袭击后，可能会出现“紧张局势升级”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫在莫斯科对记者表示，“局势的最新恶化，回到紧张局势升级的螺旋，这正是我们所担忧的”。

佩斯科夫表示，莫斯科正在密切关注局势，并希望局势能够回到“和平轨道”。

马耳他

马耳他总理强烈谴责以色列对加沙的“野蛮”袭击。

罗伯特·阿贝拉指出，周一晚上的猛烈空袭导致300多人死亡，其中包括妇女和儿童。

他在X平台上写道，“代表@马耳他政府，我强烈谴责这些野蛮的袭击”。

阿贝拉补充道：“我无法强调马耳他对加沙、乌克兰及其他地区和平的诉求。”

挪威

挪威首相约纳斯·加尔·斯托尔表示：“对于加沙人民来说，这是一个巨大的悲剧。他们几乎没有任何保护。许多人住在帐篷和被摧毁的废墟中。”

斯托尔说道，“我们有理由认为，以色列已经开了绿灯，并拥有这样做的武器和空中力量，”他强调说，这些袭击进一步降低了以色列和哈马斯迅速达成停火的可能性。

与此同时，挪威外交大臣埃斯彭·巴特·艾德表示：“这是一场噩梦。对于需要和平的巴勒斯坦平民来说是如此，对于希望人质能够回家的以色列人质及其家人来说也是如此。”

艾德呼吁立即停止冲突，以恢复停火谈判。

澳大利亚

澳大利亚要求以色列“履行其义务”，在被围困的加沙地带停止新一轮袭击。

外交部长黄英贤在X平台上表示，“澳大利亚敦促所有各方尊重并全面执行加沙停火协议和人质协议的条款”。

她说道，“所有平民都必须得到保护。所有各方都必须遵守国际人道主义法。”