伊朗向以色列发射了数百枚弹道导弹，导致局势急剧升级。据伊朗媒体报道，导弹直接命中特拉维夫，并在包括国防部总部在内的关键军事地点附近引发火灾。以色列媒体也证实了这一消息。

这场前所未有的袭击发生在周五深夜，伊朗国家媒体和伊斯兰革命卫队（IRGC）均确认了此次行动。这是德黑兰迄今为止对以色列本土最直接的军事攻击。

伊朗官方媒体Press TV表示，“第一波”导弹袭击在特拉维夫造成了“直接打击”，而以色列第13频道则证实，多次拦截尝试失败，导致多枚导弹击中全国各地的目标。

一名法新社（AFP）记者在特拉维夫现场描述了浓烟笼罩城市天际线的景象，爆炸声在夜空中回荡。据报道，主要政府和安全设施附近发生火灾，紧急救援队正在努力控制损失。

伊斯兰革命卫队发表声明称，他们“对以色列的数十个目标进行了攻击”。一名伊朗高级官员对路透社表示：“以色列没有任何地方是安全的，我们的报复将是痛苦的。”

以色列军方承认，全国范围内听到的爆炸声是成功拦截和导弹命中目标的结果。目前尚未公布伤亡情况或损失的具体细节。

此次袭击发生在伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊誓言对以色列的“宣战”进行“沉重打击”数小时后。哈梅内伊在一段预先录制的讲话中表示：“以色列挑起了这场战争，我们将进行痛苦的报复。”

此次打击紧随周五早些时候以色列对伊朗境内一系列袭击之后，这些袭击目标被特拉维夫描述为战略性和与核相关的基础设施。