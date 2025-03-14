西方主要民主国家的外交部长们于周四在加拿大召开会议，七周以来，美国盟友与总统特朗普之间因其在乌克兰危机以及关税问题上的反复无常而陷入紧张。

来自英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国的七国集团部长们，以及欧盟代表，在魁北克群山环绕的偏远旅游小镇拉马尔拜举行为期两天的会议。过去，这些会议通常在面对的议题上达成广泛共识。

此次会议的首要议题是华盛顿的伙伴们将听取美国国务卿马尔科·鲁比奥周二在沙特阿拉伯吉达与基辅会谈的情况通报。乌克兰表示已准备支持一项为期30天的停火协议。

然而，在加拿大担任七国集团轮值主席国的首次会议前，起草一份全面一致的最终声明却困难重重。

美国决定对所有钢铁和铝进口征收25%的关税，立即引发了加拿大和欧盟的对等措施，突显了紧张局势。

华盛顿试图在乌克兰问题的措辞上设定红线，并反对单独发表关于遏制俄罗斯所谓“影子舰队”的声明。这一模糊的航运网络规避了制裁，而美国则要求在涉及中国的语言上更加强硬。

周一，鲁比奥警告称，华盛顿不希望出现可能损害俄乌谈判努力的言辞。他在周三对记者表示，一份良好的七国集团声明应承认美国已推动结束战争的进程向前迈进。

七国集团的外交官表示，吉达会谈的积极成果可能至少会缓解乌克兰问题上的讨论。

自特朗普1月20日重新上任以来，美国对乌克兰采取了较为冷淡的态度，推动快速达成结束战争的协议，要求欧洲伙伴承担更多责任，但并未公开支持他们在未来谈判中的角色，同时也加强了华盛顿与莫斯科的关系。

关税与“第51州”

即使是高度依赖美国安全保障的日本，也发现自己成为特朗普批评的目标。

“这非常困难。也许我们应该等到G8会议，”一位欧洲外交官讽刺地说道。

特朗普曾建议恢复G8，将莫斯科重新纳入该集团，而莫斯科在11年前因吞并克里米亚而被暂停成员资格。

在加拿大，美国盟友面临的困难尤为明显。

由于特朗普威胁对所有加拿大进口商品征收关税，并不断谈论将加拿大并入美国成为“第51州”，美加关系已降至历史最低点。

“我们将在七国集团会议上专注于所有这些问题。这次会议不是关于如何接管加拿大的，”鲁比奥对记者说道，突显了两国关系的离奇走向。

这可能无法安抚渥太华。加拿大外交部长梅拉妮·乔利周三表示，她将在七国集团会议上采取攻势。

“在每一次会议上，我都会提出关税问题，与欧洲协调回应，并向美国施压，”她说道。

欧洲外交官表示，他们希望利用七国集团会议直接评估鲁比奥在美国外交政策中的影响力。

特朗普在从乌克兰到中东局势的谈判中，使用了许多与国务院无关的官员，这让盟友对华盛顿一些反复无常的声明感到担忧。