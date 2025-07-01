伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇表示，重启核谈判取决于美国明确保证不会对德黑兰采取任何军事行动。

阿拉格奇周二在接受CBS新闻采访时说道，“我不认为谈判会立即恢复”。

他说，“在我们决定重新参与之前，我们需要确保美国不会在谈判期间对我们采取军事行动。综合考虑所有因素，我们需要更多的时间”。

此番言论是在一场持续12天的冲突后发表的，这场冲突几乎将该地区推向更大规模战争的边缘。周一，白宫证实，美国总统特朗普的中东特使史蒂夫·维特科夫与伊朗官员进行了会谈，显示出缓解紧张局势的谨慎进展。

‘国家的骄傲与荣耀’

阿拉格奇重申了伊朗在核计划问题上的坚定立场，称其为“国家的骄傲与荣耀”，并表示德黑兰“不会轻易退让”。

他还强调了伊朗在最近的敌对行动中展示的自卫能力。

他说，“在这场持续12天的强加战争中，我们证明了我们可以捍卫我们的主权”。

“如果侵略再次发生，我们将果断回应。”

据伊朗卫生部报道，冲突于6月13日爆发，当时以色列对伊朗境内的军事、核设施及民用目标发动空袭，造成至少935人死亡，超过5300人受伤。

作为报复，伊朗向以色列目标发射导弹和无人机，导致至少29人死亡，超过3400人受伤，这些数据由耶路撒冷希伯来大学发布。

危机进一步升级，美国对伊朗的福尔多、纳坦兹和伊斯法罕核设施进行了空袭，加剧了对更大规模地区战争的担忧。

在美国斡旋下，6月24日达成停火协议，暂时停止敌对行动，同时外交努力继续寻求长期解决方案。