亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬周二提议，与阿塞拜疆签署和平协议的同时签署解散欧洲安全与合作组织（OSCE）明斯克小组的文件。

“我们理解阿塞拜疆提出解散OSCE明斯克小组的议程。确实，如果我们要关上纳戈尔诺-卡拉巴赫（卡拉巴赫）冲突的篇章，而我们确实在这么做，那么为什么还需要一个处理其解决的框架？”帕希尼扬在首都埃里温的国家议会会议上表示。

帕希尼扬进一步指出，OSCE明斯克小组实际上具有更广泛的背景，埃里温希望确保巴库不会将亚美尼亚的这一举措视为“在其领土上结束冲突并将其转移到亚美尼亚”的行为。

“我们提议签署和平协议，同时解散OSCE明斯克小组。也就是说，在同一天签署这两份文件。”他补充道。

对于帕希尼扬的提议，阿塞拜疆尚未立即发表评论。

卡拉巴赫战争

OSCE明斯克小组成立于1992年，由法国、俄罗斯和美国共同主持，旨在推动解决卡拉巴赫冲突。

1991 年，亚美尼亚军队占领了国际公认为阿塞拜疆一部分的卡拉巴赫及周边七个地区，自此两个前苏联加盟共和国之间的关系陷入紧张。

2020 年秋，阿塞拜疆经过 44 天的战争，将该地区的大部分从亚美尼亚的占领下解放出来。双方之间的战争以俄罗斯斡旋的和平协议结束，为正常化和边界划分谈判铺平了道路。

2023年9月，阿塞拜疆在卡拉巴赫实现了完全主权，此前该地区的分裂势力投降。

今年3月，巴库和埃里温表示，他们就和平协议达成了共识，但此后，两国互相指责对方发动跨境袭击。