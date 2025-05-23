伊朗与美国周五在罗马准备进行第五轮关于德黑兰快速推进的核计划的谈判，其中铀浓缩问题成为关键议题。

美国总统唐纳德·特朗普的官员坚持认为，在任何可能解除对伊朗经济制裁的协议中，伊朗都不能继续进行铀浓缩。伊朗外长阿巴斯·阿拉格希周五早些时候在社交平台上表示，如果没有铀浓缩，“我们就没有协议”。

阿拉格希在社交平台X上写道：“找到达成协议的途径并不是什么高深的科学，是时候做出决定了。”

美国将在谈判中再次由中东特使史蒂夫·维特科夫和国务院政策规划主任迈克尔·安东代表出席。

尽管官方尚未公布谈判地点，但此前在意大利首都的另一轮谈判是在阿曼驻罗马大使馆进行的。

阿曼外长巴德尔·阿尔布赛迪担任谈判调解人，作为阿拉伯半岛国家，阿曼一直是德黑兰和华盛顿双方信任的对话者。

铀浓缩问题仍然是谈判的核心。谈判的目标是限制伊朗的核计划，以换取美国解除对该国已持续近半个世纪的一些严厉经济制裁。

特朗普多次威胁，如果无法达成协议，将发动空袭打击伊朗的核计划设施。与此同时，伊朗官员警告称，他们可能利用接近武器级别的浓缩铀储备追求核武器。

‘特别措施’

铀浓缩问题仍是争议的焦点。维特科夫曾建议伊朗可以将铀浓缩至3.67%，但后来又表示伊朗必须完全停止铀浓缩。美国方面的立场随着时间的推移变得更加强硬。

当被问及谈判时，国务院发言人塔米·布鲁斯表示：“我们相信我们会在谈判中取得成功，并推动伊朗停止铀浓缩。”

布鲁斯周四说道：“伊朗人坐在谈判桌前，所以他们也明白我们的立场，他们继续参与谈判。”

目前提出的一个想法是可能允许伊朗在国内停止铀浓缩，但通过一个由地区国家和美国支持的中东联合体来维持铀供应。

然而，伊朗外交部坚持认为，铀浓缩必须在该国境内继续进行，而类似的燃料交换提议在2010年的谈判中未能取得进展。

以色列威胁称，如果感到受到威胁，将单方面打击伊朗的核设施，这使得因以色列在加沙的战争而已经紧张的中东局势更加复杂。

阿拉格希周四警告称，如果以色列继续威胁伊朗，伊朗将采取“特别措施”保护其核设施，同时警告美国，伊朗将视其为任何以色列攻击的共犯。