据《国土报》报道，以色列在过去一周内对被围困的加沙至少10家医院和诊所发动了袭击，导致卫生服务部分或全部服务中断，使剩余的医疗设施不堪重负。

以色列对汗尤尼斯的欧洲医院的袭击标志着其加大地面入侵力度的开始，这一行动被称为“基甸战车行动”。据以色列日报周六报道，这一行动于5月4日由以色列战争内阁批准，并于5月18日正式启动。

报道称，这些袭击“极大地加剧了加沙濒临崩溃的医疗系统的压力”。加沙卫生部表示，目前有40万人无法获得医疗服务。

世界卫生组织（WHO）记录显示，上周加沙地区的医院遭受了28次袭击，占自冲突开始以来医院袭击总数的4%。

“加沙的军事袭击驱使医疗系统走向崩溃，”世卫组织在社交媒体平台X上警告称，并指出94%的医院遭受了严重破坏或被摧毁。

世卫组织补充说，加沙地区36家医院中只有19家至少部分运作，并强调“医院绝不应被军事化或成为攻击目标”。

针对医疗系统的战争

由于反复的袭击、撤离命令和加剧的攻击，上周有四家主要医院被迫关闭。

根据联合国和巴勒斯坦方面的消息，自2023年10月7日加沙冲突开始以来，以色列多次袭击医疗设施，严重破坏了医疗系统，危及成千上万的患者。

与此同时，以色列自3月2日起对援助物资实施封锁，观察人士称这是系统性饥饿政策，导致饥荒和许多平民死亡。

以色列的屠杀

以色列在被围困的加沙杀害了超过53,900名巴勒斯坦人，其中大多数是妇女和儿童。

以色列几乎将整个加沙地区夷为平地，同时还使几乎整个加沙人口流离失所。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出逮捕令，指控他们在加沙犯下战争罪和反人类罪。

以色列还因其在加沙的战争面临国际法院的种族灭绝案件。