据《华尔街日报》报道，美国总统唐纳德·特朗普与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡进行了一次激烈的电话交谈，表达了他对以色列在卡塔尔对哈马斯代表发动袭击一事感到“深深的沮丧”。
根据周三发布的独家报道，美国高级政府官员透露，特朗普告诉内塔尼亚胡，针对巴勒斯坦组织政治领导人在卡塔尔首都多哈的行动是不明智的。他还表示，“对这次袭击的了解是通过美国军方而非以色列得知的，这让他感到愤怒，因为袭击发生在另一个美国盟友的领土上，而该盟友正试图调解结束加沙战争的谈判。”
内塔尼亚胡回应称，他只有一个短暂的窗口期可以发动袭击，因此抓住了这个机会。
据官员透露，在这次交谈之后，双方进行了第二次较为和缓的电话交谈。在这次通话中，特朗普询问内塔尼亚胡袭击是否成功，但内塔尼亚胡无法明确回答。
随后，哈马斯证实其领导层在袭击中幸存，但该组织的五名成员和一名卡塔尔安全官员遇难。
特朗普对内塔尼亚胡感到不满
尽管特朗普以坚定支持以色列著称，但《华尔街日报》指出，他对内塔尼亚胡的失望情绪日益加剧。内塔尼亚胡经常在未经美国同意的情况下采取激进行动，这些行动与特朗普的中东目标相冲突。
类似的报道还提到，白宫官员对内塔尼亚胡在7月袭击叙利亚后表现得像“疯子”感到越来越不满。
卡塔尔谴责此次袭击为“懦弱的行为”，并称这是对国际法的公然违反，警告称不会容忍以色列的“鲁莽行为”。
卡塔尔与美国和埃及一道，在调解结束以色列对加沙的屠杀中发挥了核心作用。自2023年10月以来，这场冲突已导致超过64600名巴勒斯坦人死亡。
卡塔尔总理谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼周三表示，正在准备一项地区集体回应，以应对以色列对多哈的袭击。他强调，目前正在与阿拉伯和伊斯兰伙伴进行磋商。
阿勒萨尼在接受CNN采访时表示，“地区将会有回应。目前这一回应正在与地区其他伙伴进行磋商和讨论。”