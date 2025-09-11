据《华尔街日报》报道，美国总统唐纳德·特朗普与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡进行了一次激烈的电话交谈，表达了他对以色列在卡塔尔对哈马斯代表发动袭击一事感到“深深的沮丧”。

根据周三发布的独家报道，美国高级政府官员透露，特朗普告诉内塔尼亚胡，针对巴勒斯坦组织政治领导人在卡塔尔首都多哈的行动是不明智的。他还表示，“对这次袭击的了解是通过美国军方而非以色列得知的，这让他感到愤怒，因为袭击发生在另一个美国盟友的领土上，而该盟友正试图调解结束加沙战争的谈判。”

内塔尼亚胡回应称，他只有一个短暂的窗口期可以发动袭击，因此抓住了这个机会。

据官员透露，在这次交谈之后，双方进行了第二次较为和缓的电话交谈。在这次通话中，特朗普询问内塔尼亚胡袭击是否成功，但内塔尼亚胡无法明确回答。

随后，哈马斯证实其领导层在袭击中幸存，但该组织的五名成员和一名卡塔尔安全官员遇难。

特朗普对内塔尼亚胡感到不满