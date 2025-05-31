加沙战争
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以色列将25万巴勒斯坦人驱逐出加沙贾巴利亚难民营
据希伯来语新闻网站Walla报道,作为以色列军方"基甸战车"入侵行动一部分的大规模驱逐巴勒斯坦人，是为了"防止巴勒斯坦战士返回地下和地上基础设施"。
以色列将25万巴勒斯坦人驱逐出加沙贾巴利亚难民营
Israel has reportedly pushed Palestinians out of Gaza's Jabalia. / AFP
2025年5月31日

希伯来语新闻网站Walla报道消息说，以色列军队将超过25万名巴勒斯坦人从加沙北部的贾巴利亚难民营迁移至所谓的“人道主义区”。

该媒体援引未透露姓名的安全官员的话称，这次大规模迁移是军事行动“基甸战车”入侵行动的一部分，目的是“防止巴勒斯坦战斗人员返回地上和地下基础设施”。

尽管Walla并未具体说明“人道主义区”的位置，但以色列此前将汗尤尼斯和代尔巴拉之间的沿海地区指定为这些区域。尽管在过去几个月中，以色列在这些地区发动了致命的空袭，导致数百名流离失所的平民死亡。

报道中称，以军的入侵可能持续数月，并计划“将加沙人口从战斗区域完全撤离至南部地区”，同时对已入侵的领土维持永久军事占领。

以色列媒体包括《国土报》在5月22日披露了在未来两个月内占领加沙75%地区的一项计划。

据安纳托利亚通讯社报道，许多巴勒斯坦人被迫从加沙北部地区逃往加沙城西部地区，而以色列军队正在那里加大致命袭击力度，并禁止援助物资进入加沙北部，加剧了饥荒风险。

饥荒风险

自2023年10月以来，以色列在加沙实施种族灭绝。巴勒斯坦方面记录显示，已有超过5万4320名居民被打死，其中大多数为妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，大约1万1000名巴勒斯坦人可能被埋在被摧毁的房屋废墟下。

专家则认为实际死亡人数远远超过加沙当局的报告，估计可能达到20万人。

援助机构警告称，加沙超过200万居民面临饥荒风险。

联合国人道主义事务负责人汤姆·弗莱彻发表声明称，以色列对加沙人口的强制饥饿构成战争罪，整个被围困的加沙地区人口都面临饥荒风险。

前联合国人道主义事务负责人马丁·格里菲斯成为最新一位将加沙正在发生的惨剧称为种族灭绝的人士。

国际特赦组织此前已表示，以色列正在对加沙的巴勒斯坦人犯下种族灭绝罪。

联合国巴勒斯坦问题特别报告员弗朗西斯卡·阿尔巴内塞表示，以色列正在加沙实施种族灭绝。

国际法院裁定，巴勒斯坦人“面临种族灭绝的风险”。

去年11月国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特因在加沙犯下的战争罪和反人类罪发出了逮捕令。

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