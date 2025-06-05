国际活动人士试图通过海路向加沙运送援助物资，但他们谴责以色列发出的威胁，并称以色列“明确表示要攻击”他们目前正在地中海航行的船只。

以色列军方周二表示，已准备好“保护”该国的海上领土安全。此前，由“自由船队联盟”运营的帆船“马德琳”Madleen于周日从西西里岛出发。这艘船上载有大约十二人。

以色列军方发言人埃菲·德弗林准将表示：“海军日夜运作，以保护以色列的海上领土和边界。”在被问及“马德琳”号Madleen时，他补充道：“对于这一情况，我们也已做好准备。近年来我们积累了经验，并将采取相应行动。”

“自由船队联盟”在周三的一份声明中表示，他们“强烈谴责以色列明确表示要攻击“马德琳”号帆船的意图”，并将这一警告称为“威胁”。

声明中提到：““马德琳”号载有人道主义援助物资和国际人权捍卫者，直接挑战以色列对加沙非法、持续数十年的封锁以及正在进行的种族灭绝行为。”

以色列因加沙严峻的人道主义状况而面临日益增长的国际批评。今年5月，联合国警告称，加沙的整个居民人口面临饥荒风险。

“自由船队联盟”成立于2010年，是一个通过人道主义援助和政治抗议相结合的方式支持巴勒斯坦人的国际运动。

据报道，“马德琳”号是一艘小型帆船，船上载有果汁、牛奶、大米、罐头食品和蛋白质棒等物资。

今年5月初，另一艘“自由船队”船只Conscience在驶往加沙途中于马耳他附近的国际水域受损。活动人士表示，他们怀疑这是以色列无人机袭击所致。

该联盟还表示，周二晚间，在希腊克里特岛附近海域，“马德琳”号“被一架无人机接近并盘旋，数小时后，又有两架无人机出现”。后来得知，这些无人机可能由希腊海岸警卫队、欧盟边境机构Frontex或两者共同操作。

尽管以色列最近放松了对加沙长达两个月以上的封锁，但援助机构强调需要更快、更广泛地进入人道主义物资。