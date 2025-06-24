美国副总统万斯表示，经过美国对伊朗关键核设施的打击后，伊朗已不再具备制造核武器的能力。

万斯在接受福克斯新闻采访时说道，“我们现在处于一个一周前完全不同的局面。一周前，伊朗非常接近拥有核武器。现在，伊朗无法利用现有设备制造核武器，因为我们已经摧毁了这些设备。”

万斯的言论发表在总统唐纳德·特朗普宣布以色列与伊朗达成停火协议的数小时后，这标志着近两周直接对抗后的局势缓和。

万斯说道，“明天确实是新的一天——12天战争的结束，伊朗核计划的终结，我真的相信这将是中东和平的一个重大开端”。

上周末，美国与以色列联合对伊朗展开军事行动，导致美伊紧张局势升级。美军对伊朗三个核设施进行了空袭，其中包括地下的福尔多浓缩设施。

作为回应，伊朗于周一向美国驻卡塔尔的乌代德空军基地发射了一系列弹道导弹。没有人员伤亡的报告。

白宫将此次军事行动描述为对伊朗核野心的决定性打击，同时也是推动地区外交努力的新起点。

停火协议结束了数十年来最直接的伊朗-以色列冲突

自6月13日以来，以色列对伊朗领土发动攻击，目标包括核设施、军事设施和民用目标。德黑兰则以导弹袭击以色列进行报复，引发了地区战争升级的担忧。

特朗普宣布的周一停火协议规定，双方将分阶段停止军事行动。伊朗预计将首先暂停行动，随后以色列将在12小时后跟进，冲突将在停火开始24小时后正式结束。

尽管长期影响尚不明朗，但美国官员将此刻描述为一个转折点。