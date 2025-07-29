美国总统唐纳德·特朗普警告称，加沙人民正面临“真正的饥荒”，而援助机构则试图利用以色列的“战术暂停”加紧运送食品援助。

周一，特朗普在苏格兰发表讲话时，与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的说法相矛盾。内塔尼亚胡此前否认了饥荒的担忧，称其为哈马斯的宣传。

特朗普表示，美国及其合作伙伴将帮助建立食品中心，为联合国援助机构警告的因以色列的行动而面临饥荒和营养不良的两百多万加沙巴勒斯坦人提供食物。

他在与英国首相基尔·斯塔默的新闻发布会上说道，“我们将提供一些优质的食物，可以拯救很多人。我是说，那些孩子——这是真正的饥荒问题。我们必须让孩子们吃上饭。”

特朗普的言论是在内塔尼亚胡周日声明“加沙没有饥荒，也没有饥荒政策”之后发表的。

有争议的援助中心

美国已经在被封锁的加沙地带设立了备受争议的加沙人道主义基金会（GHF）。

GHF的成立旨在绕过联合国的援助工作，但被批评为“死亡陷阱”，因为有报道称以色列士兵向试图获取食品援助的饥饿巴勒斯坦人开枪。

据报道，以色列在对被围困的加沙的袭击中已造成近6万名巴勒斯坦人死亡，其中大部分是妇女和儿童。

根据巴勒斯坦官方通讯社WAFA的消息，大约有1.1万名巴勒斯坦人可能被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远远超过加沙当局报告的数字，估计可能达到20万人。

在这场冲突中，以色列几乎将被封锁的加沙地带夷为平地，并几乎迫使其所有居民流离失所。