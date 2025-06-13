根据 Flightradar24 的数据，在以色列袭击伊朗目标后，航空公司纷纷从以色列、伊朗、伊拉克和约旦上空撤出，取消航班并改变航线，以确保乘客和机组人员的安全。

全球范围内冲突地区的增加正对航空运营和盈利能力构成越来越大的压力，同时也带来了更多的安全隐患。据航空风险咨询公司Osprey Flight Solutions统计，自2001年以来，已有六架民航飞机被意外击落，另有三架险些被击中。

以色列周五表示，其目标是伊朗的核设施、弹道导弹工厂以及军事指挥官，并称这是为了阻止德黑兰制造核武器而展开的多阶段攻势的开始。

特拉维夫的本古里安机场已关闭，恢复时间未定，以色列的防空部队处于高度戒备状态，以应对可能来自伊朗的报复性打击。以色列国家航空公司El Al Airlines宣布暂停所有往返以色列的航班。

根据伊朗国家媒体和飞行员通知，伊朗空域已关闭，恢复时间未定。

随着伊朗遭袭的消息传出，包括迪拜航空、汉莎航空和印度航空在内的多家航空公司的商业航班正在伊朗上空飞行。印度航空表示，其多架飞往欧洲和北美的航班被迫改道或返回起点，包括从纽约、温哥华、芝加哥和伦敦起飞的航班。

迪拜航空和汉莎航空尚未对此作出回应。

伊拉克周五早些时候关闭了其空域，并暂停了所有机场的航班运营。据伊拉克国家媒体报道，伊朗边境附近的东伊拉克地区是全球最繁忙的空中走廊之一，每时每刻都有数十架航班穿越该地区连接欧洲和海湾国家，许多航班是从亚洲飞往欧洲的航线。

根据航班追踪数据，航班逐渐改道至中亚或沙特阿拉伯上空。以色列和伊拉克之间的约旦在以色列行动开始数小时后也关闭了其空域。

“局势仍在发展——运营商此时应在该地区保持高度谨慎，”根据由OPSGROUP运营的共享飞行风险信息网站Safe Airspace的建议。

周五早些时候，几架计划降落在迪拜的航班被迫改道。一架从曼彻斯特飞往迪拜的阿联酋航空航班改道至伊斯坦布尔，一架从贝尔格莱德飞往迪拜的flydubai航班改道至亚美尼亚的埃里温。

廉价航空公司flydubai表示，其已暂停飞往安曼、贝鲁特、大马士革、伊朗和以色列的航班，同时取消、改道或返航了多架其他航班。卡塔尔航空取消了周五计划飞往大马士革的两趟航班，根据Flightradar24的数据。

自2023年10月中东地区的以巴冲突以来，商业航空不得不与短时间内发射的无人机和导弹共享空域，这些导弹和无人机的飞行路径甚至据称近到可以被飞行员和乘客看到。

根据欧洲航空安全组织Eurocontrol的数据，去年中东空域每天有1400架次航班往返于欧洲。

去年，飞机在哈萨克斯坦和苏丹被武器击落。这些事件发生在2014年马来西亚航空MH17航班在乌克兰东部被击落以及2020年乌克兰国际航空PS752航班从德黑兰起飞后被击落的高调事件之后。