中国国家主席习近平表示，加强中巴关系对维护地区和平与稳定至关重要。

据新华社报道，习近平在北京会见来访的巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫时表示，中巴双方应加快构建更加紧密的命运共同体。

习近平指出，“中国愿与巴基斯坦一道，推动中巴经济走廊（CPEC）和中巴自由贸易协定的升级版建设。” 他希望巴基斯坦采取有效措施，确保在巴中方人员、项目和机构的安全。

近年来诸如俾路支解放军（BLA）等被禁恐怖组织多次袭击参与中巴经济走廊项目的中国工程师。巴基斯坦指责印度支持俾路支解放军，但新德里对此予以否认。

巴基斯坦方面表示，习近平主席向巴方承诺，北京将在各领域继续支持伊斯兰堡。根据谢里夫总理办公室的声明，两国正准备启动价值数十亿美元的中巴经济走廊第二阶段。

两国领导人还就重要的地区和全球发展问题进行了讨论，并同意在这些方面保持密切合作。