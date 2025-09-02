2025年9月2日
中国国家主席习近平表示，加强中巴关系对维护地区和平与稳定至关重要。
据新华社报道，习近平在北京会见来访的巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫时表示，中巴双方应加快构建更加紧密的命运共同体。
习近平指出，“中国愿与巴基斯坦一道，推动中巴经济走廊（CPEC）和中巴自由贸易协定的升级版建设。” 他希望巴基斯坦采取有效措施，确保在巴中方人员、项目和机构的安全。
近年来诸如俾路支解放军（BLA）等被禁恐怖组织多次袭击参与中巴经济走廊项目的中国工程师。巴基斯坦指责印度支持俾路支解放军，但新德里对此予以否认。
巴基斯坦方面表示，习近平主席向巴方承诺，北京将在各领域继续支持伊斯兰堡。根据谢里夫总理办公室的声明，两国正准备启动价值数十亿美元的中巴经济走廊第二阶段。
两国领导人还就重要的地区和全球发展问题进行了讨论，并同意在这些方面保持密切合作。
谢里夫感谢中国对巴基斯坦领土完整、主权和社会经济发展的坚定支持，并重申愿与中国密切合作，成功实施升级版中巴经济走廊的下一阶段，包括五条新走廊的建设。
自1950年建交以来，北京和伊斯兰堡将两国关系描述为“全天候战略合作伙伴关系”。中国已成为巴基斯坦最大的武器供应国，双边贸易额在2024年超过230亿美元。
中巴关系的关键因素之一是中巴经济走廊，这是一项超过620亿美元的基础设施项目，连接中国西北部战略要地新疆与巴基斯坦西南部俾路支省的瓜达尔港。
谢里夫在参加中国天津市举办的上海合作组织（SCO）第25次领导人峰会后抵达北京。
他将与其他26个国家领导人一起参加周三在北京举行的中国胜利日阅兵仪式。据媒体报道，这场盛大的阅兵式将纪念中国抗日战争胜利80周年。