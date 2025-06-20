伊朗对国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔·格罗西发起了猛烈抨击，指责他破坏了该机构的中立性，并在以色列对德黑兰军事行动升级的背景下与以色列站在同一阵线。

“你背叛了核不扩散机制。你让该机构成为这场不公正侵略战争的同谋，”伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴盖伊周四在一篇针对格罗西的帖子中写道。

这一指控是在格罗西表示该机构没有任何证据表明伊朗系统性地试图发展核武器之后提出的。

“太迟了，格罗西先生：你在你那份完全偏颇的报告中掩盖了这一事实，该报告被E3（英、法、德）和美国利用，以毫无根据的‘不合规’指控为由推动了一项决议，”巴盖伊在其官方X账号上表示。

上周，国际原子能机构表示，这是20年来首次发现伊朗违反其核义务。

在德国、法国和英国——2015年伊朗核协议的三方欧洲签署国——推动下，并得到美国支持的决议中，联合国核监督机构指责伊朗“未遵守”核协议。

“同一决议随后被一个好战的种族灭绝政权用作最终借口，对伊朗发动侵略战争，并对我们和平的核设施进行非法攻击，”巴盖伊提到以色列时说道。

“你知道有多少无辜的伊朗人在这场犯罪战争中被杀害或致残吗？这就是联合国领导人选拔国际公务员的标准吗？”

‘误导性的叙述会带来严重后果’

这位伊朗发言人指责国际原子能机构总干事使联合国监督机构成为“这场不公正侵略战争的同谋”。

“你将国际原子能机构变成了非《不扩散核武器条约》（NPT）成员国剥夺NPT成员国根据第4条享有基本权利的便利工具。你还有良知吗？！”

“误导性的叙述会带来严重后果，格罗西先生，并且需要追究责任，”巴盖伊说道。

敌对行动始于周五，当时以色列对伊朗多个地点，包括军事和核设施，发动了空袭，造成数百人死伤，促使德黑兰发起报复性打击。

前外交部长贾瓦德·扎里夫指责国际原子能机构通过其报告火上浇油。

“当伊朗遭受军事攻击时，国际原子能机构选择质疑我们的意图，而不是谴责侵略，这使其成为共犯，”扎里夫在X上发文写道。

格罗西称没有证据表明伊朗追求核武器

伊朗核谈判代表兼外交部长阿巴斯·阿拉格奇表示，该机构的立场“被政治化”，与其技术职责相矛盾。

他强调，国际原子能机构必须保持中立，不能成为政治压力的工具。

伊朗外交部也对此发出警告，称这种行为会破坏信任，并可能影响未来与该机构的合作。

德黑兰的批评是在格罗西接受CNN采访后提出的，他在采访中表示，尽管对伊朗的浓缩水平存在担忧，但没有确认的证据表明伊朗正在追求核武器。