一部新的纪录片声称揭示了杀害半岛电视台记者希琳·阿布·阿克莱的以色列士兵身份。希琳于2022年在被占领的约旦河西岸报道时遭枪击身亡。

希琳是一名拥有巴勒斯坦和美国双重国籍的记者，以报道以色列对巴勒斯坦领土的袭击而闻名。她在被占领的约旦河西岸北部的杰宁工作时遭枪击，当时她身穿标有“记者”字样的防弹背心。

半岛电视台和目击者立即指责以色列军队。时任以色列总理纳夫塔利·贝内特则表示，枪击可能来自巴勒斯坦人。

在接下来的几周内，多项新闻调查将责任指向以色列的枪击。几个月后，以色列发布了一份内部调查报告，称希琳可能是被以色列军队“意外”射杀的，并声称当时的目标是武装的巴勒斯坦人。

由独立新闻网站Zeteo制作的纪录片《谁杀了希琳？》首次将嫌疑人认为是以色列士兵阿隆·斯卡吉奥。

“以色列竭尽全力隐瞒这名士兵的身份，他们拒绝向美国提供任何信息，不允许美国对他进行采访，也不提供他的声明或名字，”参与制作该纪录片的记者迪翁·尼森鲍姆表示。

尼森鲍姆与制片人康纳·鲍威尔和记者法蒂玛·阿卜杜勒卡里姆合作，后者曾为《纽约时报》报道被占领的约旦河西岸。他们参考了2022年5月11日杰宁事件中两名以色列士兵的证词以及美国高级官员的意见。

纪录片声称，时年20岁的斯卡吉奥在事件发生前三个月刚完成以色列精英部队“杜夫德万”的训练。

“他是故意开枪的，这一点毫无疑问。问题在于他是否知道她是记者，是否知道她是希琳·阿布·阿克莱？这是否是上级下达的命令？”尼森鲍姆告诉法新社。

“我个人认为这不是命令，我也不认为他知道那是希琳。没有任何迹象表明他能认出她是希琳。但她穿着标有‘记者’字样的蓝色防弹背心。”

一位匿名的美国高级官员在纪录片中表示：“证据表明，这是一场对希琳·阿布·阿克莱的蓄意杀害。至于他们是否知道她的身份，这可以讨论，但他们绝对知道她是媒体人员或至少是非战斗人员。”

纪录片还指出，美国在此问题上没有施加足够压力，担心激怒其盟友以色列。民主党参议员克里斯·范·霍伦表示，他曾要求拜登解密有关此案的文件，但未得到回应。

保护记者委员会（CPJ）表示，根据其自1992年以来的记录，这是首次有嫌疑人被指认为与以色列杀害记者有关。

CPJ指出，此案的有罪不罚现象“实际上等于允许以色列继续压制数百名记者”。无国界记者组织估计，在过去18个月的以色列对加沙的袭击中，约有200名记者遇害。

以色列军方发言人谴责未经授权披露嫌疑人姓名，尽管尚未“最终确定”是谁射杀了希琳。军方补充称，这名士兵“在一次行动中阵亡”。

尼森鲍姆最初认为斯卡吉奥死于加沙，但最终得出结论，他于2024年6月27日在杰宁阵亡，距离希琳遇害已近两年。