据当地媒体报道，特朗普政府已恢复了数千名在美留学生的学生签证，这些学生涉及轻微违法行为或案件被撤销。

美国司法部周五在联邦法院宣布了这一政策的逆转，此前该政策因争议引发了数周的法律审查，并在至少23个州遭遇了超过100起诉讼。据Politico报道，超过50起案件的法官发布了临时命令，暂停了签证终止的执行，声称这些决定是武断且非法的。

根据《高等教育内幕》追踪的数据，截至 4 月 24 日，美国国务院已更改了 280 多名大专院校学生和 1800 多名国际学生及应届毕业生的合法身份。

目前尚不清楚美国国务院是否会撤销最近对其他类似情况学生的签证取消决定。

特朗普政府频繁、未经宣布取消学生签证并驱逐部分学生，引发了人们对美国言论自由的担忧，还可能阻碍外国学生选择赴美留学。

打击亲巴勒斯坦活动

特朗普政府开始打击美国校园内的亲巴勒斯坦抗议活动及其他相关问题。首先是哥伦比亚大学学生马哈茂德·哈利勒（Mahmoud Khalil），政府承认在周四无证逮捕了他。当时，特朗普称赞了这次逮捕，并表示这是众多行动的开端。

几天后，特朗普的言论得到了验证，另一名亲巴勒斯坦学生——乔治城大学的印度研究员巴达尔·汗·苏里（Badar Khan Suri）被逮捕。他的律师表示，他被捕的原因是其妻子的巴勒斯坦身份。

在苏里被捕后，相关部门又要求另一名亲巴勒斯坦学生莫莫杜·塔尔（Momodou Taal）自首。

3月25日，哥伦比亚大学学生郑允书（Yunseo Chung）表示，她已起诉特朗普政府，以阻止因去年春季参加亲巴勒斯坦抗议活动而被驱逐出境。

同样在3月25日，塔夫茨大学博士生鲁梅萨·厄兹图尔克（Rumeysa Ozturk）因批评以色列在加沙的暴行，被美国当局在光天化日之下绑架。

上周，当局在公民身份面试期间逮捕了另一名亲巴勒斯坦活动人士、哥伦比亚大学学生穆森·马赫德瓦伊（Mohsen Mahdwai）。

其他学生，如勒卡·科尔迪亚（Leqaa Kordia）、兰贾尼·斯里尼瓦桑（Ranjani Srinivasan）和阿里雷扎·多鲁迪（Alireza Doroudi），要么被拘留，要么选择自愿离开美国。