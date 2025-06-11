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伊朗：计划于周日举行新一轮伊美谈判
德黑兰表示，在铀浓缩问题僵持不下、西方压力日益增大的情况下，它将提出一项反建议。
伊朗：计划于周日举行新一轮伊美谈判
Iran says new round of US talks planned for Sunday / Reuters
7 小时前

伊朗外交部表示，第六轮伊朗与美国的核谈判计划于周日举行。双方在为期近两个月的高风险谈判中，似乎在铀浓缩问题上陷入僵局。

与此同时，欧洲国家和美国向联合国核监督机构提交了一项谴责动议，试图加大对伊朗的压力，尽管德黑兰对此发出警告。

伊朗表示，将对华盛顿最新的提案提出反建议，批评其未能在限制核计划的同时提供制裁解除的承诺。

伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴卡伊周二在声明中表示：“下一轮伊朗与美国的间接谈判计划于周日在马斯喀特举行。”

作为调解方的阿曼尚未对此发表评论，而华盛顿则表示谈判可能最早于周四举行。

自4月以来，双方已举行了五轮谈判，这是自特朗普总统在其第一任期内退出2015年核协议以来的最高级别接触。

特朗普表示，下一次会议预计将在周四举行，但一位熟悉筹备工作的消息人士称，会议更可能在周五或周六进行。

伊朗首席谈判代表、外交部长阿巴斯·阿拉格奇的办公室表示，他将于周四出席在挪威举行的年度奥斯陆论坛。

5月31日，在第五轮谈判结束后，伊朗表示已收到美国关于协议提案的“部分内容”，但阿拉格奇批评其“含糊不清”。

德黑兰表示，该提案未能包括此前谈判中提出的问题，包括解除制裁——这是德黑兰的关键诉求，多年来伊朗一直因制裁而承受巨大压力。

周一，外交部发言人巴卡伊表示，伊朗将提出一个“合理、逻辑且平衡”的反建议。

特朗普表示，下一轮谈判可能会明确是否有可能达成核协议以避免军事行动。

在一个关键的争议点上，德黑兰坚持其铀浓缩的权利“不可谈判”，而华盛顿则称任何伊朗的铀浓缩都是“红线”。

目前，伊朗的铀浓缩水平已达到60%，远高于2015年协议规定的3.67%的上限，虽然尚未达到制造核弹头所需的90%，但已非常接近。

包括美国及其盟友以色列在内的西方国家长期以来指责伊朗试图获取核武器，而德黑兰则坚称其核计划仅用于和平目的。

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