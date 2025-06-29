据当地媒体报道，巴基斯坦西北部靠近阿富汗边境的开伯尔-普什图省发生自杀式爆炸事件，造成至少16名巴基斯坦士兵死亡，其中包括平民的数十人受伤。

袭击目标是米尔阿里卡迪市场（Khadi Bazaar）的一个军事车队。当地媒体《开伯尔纪事报》援引安全部门消息人士的话称，袭击发生在周六。

北瓦济里斯坦地区的一名地方政府官员表示，袭击发生时，一名自杀式炸弹袭击者在第22边防部队团的一辆拆弹车附近引爆了炸药。一名自杀式炸弹袭击者驾驶一辆装满炸药的车撞向军事车队。这位官员因未获授权接受媒体采访而要求匿名。

上述官员表示，死亡人数已从之前的13人上升至16人。一名警官告诉法新社记者：“爆炸导致两栋房屋的屋顶倒塌，六名儿童受伤。”

恐怖组织巴基斯坦塔利班运动（TTP）的一个派系声称对此次袭击事件负责。至少有24人在袭击中受伤，其中包括14名平民。

此次袭击是近几个月来开伯尔-普什图省安全部队遭受的最惨重袭击之一。

巴基斯坦军方尚未就此次袭击发表声明。

近期随着瓦济里斯坦、开伯尔和库拉姆地区针对安全部队袭击事件的增多，巴基斯坦军方加强了在该省的情报行动。

伊斯兰堡称，驻扎在阿富汗的巴基斯坦塔利班运动（TTP）武装分子是巴基斯坦恐怖袭击的幕后黑手。喀布尔政权否认此类袭击是从其领土发起的指控。