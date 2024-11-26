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每十分钟就有一名女性被杀害。
每十分钟，就有一名妇女或女孩被她的丈夫或家庭成员杀害。
每十分钟就有一名女性被杀害。
2024年11月26日

联合国妇女署和联合国毒品与犯罪问题办公室在11月25日国际消除对妇女暴力日之际，发布了一份关于针对妇女暴力的新报告。

报告指出，全球范围内60%的女性和女孩是被其丈夫或家庭成员杀害的。

女性死亡的主要原因在全球范围内仍然与针对女性和女孩的暴力形式密切相关。2023年，全球针对女性和女孩的蓄意杀害案件达85,000起，其中51,000起是由受害者的丈夫或家庭成员实施的。

最新报告显示，全球每天有140名女性和儿童被杀害。这些暴力行为不仅仅是冷冰冰的统计数据，而是涉及真实生活的悲剧，迫使女性和儿童在持续的威胁中生活。同时，报告警告称，基于性别的暴力极大地加剧了社会的不稳定，使得解决这一问题更加迫在眉睫。

国际社会必须认识到这一问题的重要性，并采取有效措施保护女性和儿童。为了遏制暴力，亟需采取行动，包括法律改革、加强公共服务以及提高公众意识。

整个社会需要共同努力，保护受威胁的群体。女性和儿童的权利是普遍的人权，我们有集体责任在全球范围内保护这些权利。

“针对女性和女孩的暴力流行病是人类的耻辱，”联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在国际消除对妇女暴力日发表讲话时说道。他补充道，这种暴力现象在每个国家都存在，并且情况正在恶化。

“世界正面临战争、气候变化和饥荒危机，这些问题进一步加剧了不平等。性暴力作为战争工具的使用加深了痛苦。女性和女孩还在与网络上的厌女情绪增长作斗争，同时她们的权利也在受到侵害，”古特雷斯表示。

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