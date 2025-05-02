国际
3分钟阅读
俄罗斯袭击乌克兰造成31人受伤
俄罗斯国防部宣布，该国防空系统一夜之间摧毁了 121 架乌克兰无人机，其中大部分位于黑海克里米亚半岛上空，俄罗斯于 2014 年吞并了该半岛。
俄罗斯袭击乌克兰造成31人受伤
Two men were also wounded in a Russian drone attack in the eastern Dnipropetrovsk region, with fires breaking out at two locations. / Photo: AP
2025年5月2日

乌克兰官员周五表示，俄罗斯袭击乌克兰在一夜之间导致超过30人受伤。这一消息发布之际，正值基辅与华盛顿签署了一项具有里程碑意义的矿产协议的第二天。

乌克兰希望这项协议能够为华盛顿向这个饱受战争摧残的国家提供安全承诺铺平道路。乌克兰已经与俄罗斯的入侵作战超过三年。

扎波罗热州州长伊万·费多罗夫在Telegram上写道：“敌人在夜间袭击工业城市扎波罗热，导致29人受伤，其中包括一名13岁的男孩。”他补充说，这次无人机袭击还造成了平民基础设施的破坏。

费多罗夫写道：“俄罗斯人袭击了城市的民用基础设施。住宅楼、一所大学以及一处基础设施设施都受到了损坏。”

在乌克兰东部的第聂伯罗彼得罗夫斯克地区，两名男子在俄罗斯的无人机袭击中受伤。州长谢尔盖·利萨克在Telegram上表示，袭击引发了两处地点的火灾。

乌克兰国家铁路公司表示，其位于扎波罗热的机车维修厂在夜间遭到“猛烈袭击”，引发了一场持续数小时的大火，但未造成人员伤亡。

俄罗斯国防部表示，该国防空系统在夜间摧毁了121架乌克兰无人机，其中大部分是在克里米亚上空。克里米亚是俄罗斯在2014年吞并的黑海半岛。

此前，乌克兰总统泽连斯基表示，与美国的矿产协议为双方提供了“平等”的利益，但该协议并未为基辅提供具体的安全保障。

乌克兰领导人还呼吁盟友加大对俄罗斯的“压力”，以迫使其保持沉默并进行谈判。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us