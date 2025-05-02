乌克兰官员周五表示，俄罗斯袭击乌克兰在一夜之间导致超过30人受伤。这一消息发布之际，正值基辅与华盛顿签署了一项具有里程碑意义的矿产协议的第二天。

乌克兰希望这项协议能够为华盛顿向这个饱受战争摧残的国家提供安全承诺铺平道路。乌克兰已经与俄罗斯的入侵作战超过三年。

扎波罗热州州长伊万·费多罗夫在Telegram上写道：“敌人在夜间袭击工业城市扎波罗热，导致29人受伤，其中包括一名13岁的男孩。”他补充说，这次无人机袭击还造成了平民基础设施的破坏。

费多罗夫写道：“俄罗斯人袭击了城市的民用基础设施。住宅楼、一所大学以及一处基础设施设施都受到了损坏。”

在乌克兰东部的第聂伯罗彼得罗夫斯克地区，两名男子在俄罗斯的无人机袭击中受伤。州长谢尔盖·利萨克在Telegram上表示，袭击引发了两处地点的火灾。

乌克兰国家铁路公司表示，其位于扎波罗热的机车维修厂在夜间遭到“猛烈袭击”，引发了一场持续数小时的大火，但未造成人员伤亡。

俄罗斯国防部表示，该国防空系统在夜间摧毁了121架乌克兰无人机，其中大部分是在克里米亚上空。克里米亚是俄罗斯在2014年吞并的黑海半岛。

此前，乌克兰总统泽连斯基表示，与美国的矿产协议为双方提供了“平等”的利益，但该协议并未为基辅提供具体的安全保障。

乌克兰领导人还呼吁盟友加大对俄罗斯的“压力”，以迫使其保持沉默并进行谈判。