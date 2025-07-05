巴基斯坦一栋五层楼的建筑倒塌后，救援队在夜间从废墟中找到更多遇难者遗体，截至周六，死亡人数已上升至14人，搜救行动进入第二天。

在位于卡拉奇的莱亚里地区，这栋住宅楼于周五上午10点左右倒塌。

负责现场政府1122救援服务的阿比德·贾拉鲁丁·谢赫告诉法新社，救援行动“整夜未间断”地进行。

“可能还需要8到12个小时才能完成，”他说。

卡拉奇一家医院的警官苏米亚·赛义德告诉法新社，截至周六早晨，死亡人数已达14人，其中一半是女性，另有13人受伤。

高级警官阿里夫·阿齐兹表示，这栋楼里最多曾住有100人。

70岁的居民朱姆霍·马赫什瓦里的家人全都住在一楼的公寓里，而他当天早上早早离开去上班。

“现在我什么都没有了——我的家人都被困住了，我只能祈祷他们能安全获救，”他说。

另一位居民玛雅·沙姆·吉表示，她哥哥的家人也被困在废墟下。

“这对我们来说是场悲剧。我们的家庭世界已经改变了，”她说。

“我们无能为力，只能看着救援人员把我们的亲人安全带回来。”

30岁的居民尚卡尔·卡姆霍当时不在楼内，他说大约有20户家庭住在这栋楼里。

他描述了妻子如何惊慌失措地打电话告诉他楼房正在开裂。

“我告诉她立刻出去，”他在现场说道。

“她去警告邻居，但一位女士告诉她‘这栋楼至少还能撑10年’，”他说。

“尽管如此，我的妻子还是带着我们的女儿离开了。大约20分钟后，楼房倒塌了。”