埃隆·马斯克（Elon Musk），曾是美国总统唐纳德·特朗普的盟友，近日宣布在美国成立一个新政党，以挑战这位科技亿万富翁所描述的美国“单一政党体系”。

马斯克是世界首富，也是特朗普在2024年大选中的最大政治捐助者。然而，在担任所谓“政府效率部”负责人、领导共和党削减开支和裁减联邦职位的努力后，他与总统之间爆发了激烈的争执。

“当涉及到用浪费和贿赂破坏我们的国家时，我们实际上生活在一个单一政党体系中，而不是民主制度中，”SpaceX和特斯拉的负责人在他拥有的社交媒体平台X上表示。

“今天，美国党（Parti Amérique）成立了，旨在还给你们自由。”马斯克提到，他在美国独立日当天于X平台发布了一项民意调查，询问受访者是否希望摆脱主导美国近两个世纪政治的“两党制”（有人称其为单一政党制）。

这项“是或否”的调查吸引了超过120万人的参与。

“以2比1的比例，你们希望有一个新政党，而你们将如愿以偿！”他在周六发文表示。

特朗普威胁驱逐马斯克

上个月底，特朗普推动共和党在国会强行通过其大规模削减开支的国内议程后，他与马斯克之间的争端再次升级。

马斯克对该立法表示强烈反对，并毫不留情地批评支持该法案的共和党人，称他们支持“债务奴役”。

他迅速承诺成立一个新政党，以挑战那些竞选时主张削减联邦开支却最终投票支持该法案的立法者。据专家估计，该法案将在十年内使美国赤字增加340亿美元。

在马斯克对该开支法案提出尖锐批评后，该法案最终在国会通过并签署成为法律。特朗普随后威胁要驱逐这位科技大亨，并撤回对其企业的联邦资金支持。

当被记者问及是否会考虑驱逐马斯克时，这位总统表示：“我们需要好好考虑一下。”马斯克出生于南非，自2002年以来拥有美国国籍。

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