巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯周一表示，在以色列对加沙的战争结束后的一年内，将筹备举行议会和总统选举。
据巴勒斯坦官方通讯社Wafa报道，阿巴斯是在伦敦与新任英国外交大臣伊薇特·库珀会面时发表上述言论的。此次会谈重点讨论了“被占领的巴勒斯坦领土的最新局势以及巴勒斯坦国与英国之间的双边关系”。
阿巴斯重申了当前巴勒斯坦的优先事项：“立即且永久的停火，确保人道主义援助全面进入加沙，释放人质和囚犯，撤出占领军，以及启动早期恢复和重建工作。”
他赞扬了“英国宣布计划在本月晚些时候于纽约举行的国际和平会议之前承认巴勒斯坦国的历史性决定”，并称这是“对历史不公的纠正，也是为实现和平开启的新篇章”。
包括比利时、法国、澳大利亚和加拿大在内的其他一些西方国家也计划在本月的联合国大会期间承认巴勒斯坦国。
阿巴斯表示，“任何希望参与选举的政党或候选人都必须遵守巴解组织的政治纲领和国际承诺，遵守国际合法性以及‘一个权威、一部法律和一支合法安全部队’的原则。”
巴勒斯坦的政治重建
2021年初，阿巴斯曾发布法令，计划举行立法、总统和巴勒斯坦全国委员会选举，但至今未能实现。
今年7月，阿巴斯决定在2025年底前举行巴勒斯坦全国委员会选举，这是自1964年在耶路撒冷首次会议以来的首次选举。根据巴解组织的基本法，全国委员会是该组织的最高权力机构，负责制定政策、计划和方案。
阿巴斯还与英国首相基尔·斯塔默讨论了实现“立即且永久”停火的努力以及巴勒斯坦问题的最新进展。
据Wafa报道，这次会谈在伦敦举行，阿巴斯于周日抵达伦敦，进行为期三天的国事访问。
两位领导人回顾了被占领的巴勒斯坦领土的最新局势，以及巴勒斯坦与英国之间的双边关系。
这位巴勒斯坦领导人强调“必须停止所有违反国际法的以色列行为，包括定居点扩张、定居者暴力和在约旦河西岸的吞并政策，确保释放被扣押的巴勒斯坦税款（约30亿美元），并停止对伊斯兰和基督教圣地的袭击。”
他对“斯塔默首相及其为和平所作的重要努力”表示“深切感谢”，并感谢“英国政府在支持可持续停火、向加沙提供人道主义援助、反对定居点扩张、定居者暴力和吞并政策，以及为落实两国方案所作的认真工作。”
阿巴斯重申，“加沙是巴勒斯坦国不可分割的一部分，巴勒斯坦将在阿拉伯和国际支持下全面承担责任，行政委员会将在战争结束后立即开始履行职责。”