美国总统唐纳德·特朗普表示，美国正在与中国就关税问题进行谈判，并对两大经济体能够达成协议以结束激烈的贸易战充满信心。

“是的，我们正在与中国对话，”特朗普周四在椭圆形办公室对记者说道。

“我想说，他们已经多次尝试与我们接触。”

特朗普证实，在他将对中国的关税提高到高达145%之后，双方展开了谈判，而此前中国对美国的全面关税措施进行了反击。

然而，当被问及是否直接与中国国家主席习近平对话时，特朗普显得较为谨慎，尽管他过去曾多次暗示有过接触。

“我从未说过是否发生过对话，”当被问及与习近平的谈话时，特朗普回答道。

“这并不合适。”

中国方面并未立即对特朗普的言论作出回应。

“球在中国一边”

当被记者问及习近平是否与他联系时，特朗普回答道：“我认为这显而易见，但我们很快会讨论这个问题。”

特朗普政府与中国之间的冲突，因双方互相施加高额关税而升级，这种对抗扰乱了全球市场。

“我认为我们会与中国达成非常好的协议，”特朗普早些时候在白宫表示，当时意大利总理乔治娅·梅洛尼正在访问美国，讨论取消美国对欧盟的关税问题。

去年，中国向美国出口了价值超过4000亿美元的商品，远远超过美国企业对中国的出口额。

“球在中国一边。中国必须与我们达成协议。我们并不需要与他们达成协议，”白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特说道。

至于TikTok，特朗普表示，关于这家平台的协议——其美国业务因国家安全问题受到审查——实际上已经达成，但最终敲定将被推迟。

“我们已经达成了TikTok的协议，但这将取决于中国，因此我们会推迟协议的完成，”他说道。

“TikTok的协议非常好。TikTok对中国有利。我认为他们希望看到我们如何达成协议，尤其是我们几乎与世界上一些最顶尖的公司完成的协议。”特朗普说。