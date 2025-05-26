第 46 届东南亚国家联盟峰会在马来西亚首都吉隆坡开幕，地区领导人齐聚一堂，讨论美国关税、缅甸冲突和南海海上争端等关键的地区和全球问题。

据《马来邮报》报道，此次活动将于周一以东盟传统的握手仪式拉开帷幕，各国领导人将在会上讨论加强地区团结的努力、战略重点和挑战。

主持此次峰会的轮值主席马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣在开幕致辞中表示，他曾致信美国总统特朗普，要求今年举行东盟—美国峰会，并解决关税问题。恩维尔表示：“事实上，地缘政治秩序正在发生转变，全球贸易体系因美国单方面实施关税而变得更加紧张。”

他补充说，保护主义政策再次浮现，多边主义正被撕裂。

东盟成员国受到美国关税的影响幅度为10%至49%。但在特朗普上个月宣布暂停征收90天关税后，各国迅速开始与华盛顿进行谈判。

安瓦尔还表示，东盟有能力抵御大国“任意行动”造成的地缘政治紧张局势。

吉隆坡宣言

安瓦尔指出，东南亚地区一直以包容性、法治和开放贸易而蓬勃发展，但“其繁荣现在正受到威胁”。

马来西亚总理表示：“对于东盟来说，我们的和平、稳定和繁荣往往取决于建立在自由贸易、资本和人员流动基础上的开放、包容和基于规则的国际秩序。”他强调，这些基础现在已经被任意行动所侵蚀，但他相信东盟“具有韧性”。

安瓦尔还强调了东盟加强与友好国家合作的重要性和首届东盟-中国-海湾合作委员会峰会的重要性，该峰会由东盟与海湾合作委员会共同举办，中国是该地区最大的经济伙伴。

峰会期间，东盟领导人与东盟议会联盟大会代表、东盟青年代表和东盟工商咨询委员会代表将召开会议。

预计会议上将签署题为“东盟2045：我们共同的未来”的吉隆坡宣言。

东盟是一个拥有印度尼西亚、越南、老挝、文莱、泰国、缅甸、菲律宾、柬埔寨、新加坡、马来西亚等10个成员国的国际组织。