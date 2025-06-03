联合国表示，自2023年10月以来，由于以色列对医疗设施的袭击或缺乏医疗资源，遭受围困的加沙地区超过40%的透析患者已经死亡，这加剧了持续的人道主义危机。

根据联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）的数据，联合国发言人斯特凡·杜加里克在周一的新闻发布会上报告称，“在拉法和代尔巴拉的军事化分发中心附近，许多人在领取物资时被杀害或受伤。”

杜加里克提到，以色列对医疗基础设施的持续打击，并指出北加沙的努拉·卡比透析中心在周日遭到袭击。

“加沙卫生部报告称，自2023年10月冲突升级以来，加沙地区超过40%的透析患者已经死亡。这是因为透析中心要么被袭击，要么无法到达，”他说道。

杜加里克警告说，加沙地带的流离失所情况正在加剧。他表示：“周六，以色列当局在汗尤尼斯和代尔巴拉发布了另一项撤离命令。这影响了约10万人，这些人分散在超过200个流离失所者安置点。”

“总体而言，自3月18日以来，人道主义合作伙伴估计，加沙地带超过64万人——几乎占加沙总人口的三分之一——再次在地带内流离失所，”他补充道。

尽管自卡雷姆·阿布·萨利姆过境点重新开放以来，加沙一侧已接收了超过300车次的援助物资，但通行仍然不稳定。

“今天，我们试图从卡雷姆·沙洛姆收集物资的一次尝试被拒绝了，”杜加里克说道。

以色列的暴行

自2023年10月以来，以色列在加沙实施了种族灭绝。巴勒斯坦方面记录显示，已有超过54,470名巴勒斯坦人被杀害，其中大多数是妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，约有11,000名巴勒斯坦人被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远远超过加沙当局的报告，估计可能达到约20万人。

在这场种族灭绝过程中，以色列将加沙的大部分地区夷为废墟，几乎使其所有居民流离失所。

援助机构警告称，加沙地带超过200万居民面临饥荒风险。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特因其在加沙犯下战争罪和危害人类罪而发出了逮捕令。

以色列还因其在加沙地带对平民的战争罪行面临国际法院的种族灭绝指控。