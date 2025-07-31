美国总统唐纳德·特朗普签署了一项行政命令，对巴西商品征收50%的关税。他解释此举是因为巴西对前总统雅伊尔·博索纳罗的处理方式以及对社交媒体平台的所谓审查，构成了一种经济紧急状况。

这项命令于周三发布，援引了1977年的一项法律，该法律允许在国家紧急状态期间征收关税。在这种情况下，特朗普指出巴西的司法系统对美国利益构成威胁，特别是其对博索纳罗的起诉以及对科技公司的施压。

特朗普早在7月9日就曾在致巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的信中威胁要征收关税。当时，这一法律依据尚不明确，因为根据美国人口普查局的数据，美国去年与巴西的贸易顺差为68亿美元，而非逆差。

白宫发表声明称，巴西法院试图“胁迫社交媒体公司并限制其用户”，但并未具体提及哪些平台。然而，巴西最近的法院命令针对的公司包括X和Rumble等。