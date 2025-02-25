土耳其正在考虑设定社交媒体使用年龄限制，加入全球保护儿童免受TikTok、Instagram和X等平台日益增加风险的行动。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周一在伊斯坦布尔的一次活动中表示：“我们不能让孩子在数字媒体的混乱环境中无人看管。”他警告称，屏幕成瘾正在“像瘟疫一样蔓延”。

几天后，家庭和社会服务部长马希努尔·奥兹德米尔·戈克塔什宣布，这一年龄限制将分两个阶段实施：一个针对13岁以下的儿童，另一个针对13至16岁的青少年。

社交媒体平台的运营原则是吸引注意力，其算法被精心设计以实现对用户参与度的最大化。

“儿童和青少年对社交媒体的负面影响更为脆弱，尤其是因为他们的自我意识和身份认同尚未完全发展。”土耳其著名精神病学中心Madalyon的临床心理学专家德尼兹·坦·库姆库奥卢表示。

儿童特别容易受到外界影响，在这种数字环境中成为容易的目标。

来自安卡拉的家长杜尤古·阿克曼表示：“我不让我的9岁儿子使用社交媒体。我认为这个年龄的孩子在心理和情感上还没有准备好面对这样的环境。”她告诉TRT World。

社交媒体与心理障碍

据库姆库奥卢称，从小接触社交媒体可能导致长期的心理问题，包括焦虑、抑郁和身体形象问题。

网络欺凌是一个常见问题，往往导致压力增加和社交退缩，从而加剧焦虑和抑郁。社交媒体上经过严重滤镜处理的内容还助长了不切实际的标准，导致自尊问题、身体畸形恐惧症、饮食失调等多种心理问题。

幼年时期过多的屏幕时间也会影响认知能力。

“由于大脑发育仍在进行中，长时间接触社交媒体可能导致注意力缺陷、学习困难和社交互动能力下降。”库姆库奥卢说。

此外，对数字互动和外部认可的持续需求增加了技术成瘾的风险。

“作为一名前社交媒体用户，我知道社交媒体有多耗费时间。它扭曲了感知，把你从当下拉走，让你分心。即使对成年人来说，这也是一个巨大的风险。”阿克曼回忆起她几年前为什么放弃使用社交媒体。

少量接触，大影响

尽管阿克曼密切监控儿子的数字活动，并严格限制屏幕时间，例如工作日不允许使用平板电脑或手机，但她发现即使是短暂接触也会引发行为变化。她最担心的是社交媒体对耐心和专注力的影响。

在周末，当她的儿子可以有限制地观看YouTube上的儿童节目时，阿克曼观察到他变得更加烦躁、不安和过度活跃。

“快节奏的内容削弱了孩子们的专注能力。当我的儿子在屏幕时间后读书时，他会急于翻到结尾，而不是享受故事的过程。耐心、处理信息和欣赏过程对孩子们来说变得越来越困难。”她说。

但这还不是全部。这些心理影响只是数字风险对儿童福祉和发展的威胁的冰山一角。

有害内容和在线掠夺者

对于像阿克曼这样的家长来说，虚假信息是社交媒体的最大危险之一。

“因为孩子们尚未完全发展出批判性思维能力，他们可能会将遇到的每一条信息都当作事实。这可能导致他们对世界产生误解，产生恐惧，或者容易被误导。”

她的儿子回忆起几年前看到的一段视频，视频让他感到害怕。“我觉得那是故意吓唬孩子的。我以前常常因为它做噩梦。”这位9岁的孩子说。

阿克曼补充说，社交媒体上迅速传播的危险趋势和挑战，例如“肉桂挑战”，也可能将孩子们拖入危险的经历。

另一个主要担忧是儿童接触不适合其年龄的内容以及在线掠夺者的威胁。“未成年人可能会接触到不适合其年龄的材料，或者成为怀有恶意意图的人的目标。”临床心理学家库姆库奥卢警告。

今年8月，土耳其封锁了流行视频游戏Roblox的访问权限，此前调查发现该平台存在儿童剥削行为。类似的担忧在多个国家出现，因为掠夺者经常伪装自己在虚拟空间中，引诱儿童进入危险境地。

去年10月，土耳其还因类似的儿童剥削问题禁止了Discord。

“让一个孩子正在发育的大脑被卷入这样一个不受控制的环境中是一个严重的风险。”阿克曼警告说，她强调社交媒体远不止是有趣的视频和无害的内容——孩子们在网上遇到的内容很少有可靠的过滤器来保证其适合年龄。

应对措施

土耳其交通和基础设施部长阿卜杜勒卡迪尔·乌拉洛卢上周宣布，当局正在考虑对16岁以下人群实施社交媒体访问限制。

“我们的孩子必须达到一个能够根据客观标准独立做出决定的年龄”才能使用社交媒体，乌拉洛卢在CNN Turk的电视采访中表示。

关于目前对Discord和Roblox的限制，乌拉洛卢表示，如果这些平台遵守规定并提供“有价值的内容，同时消除有害方面”，访问权限可能会恢复。

土耳其的提议法规与全球加强未成年人社交媒体政策的努力一致。澳大利亚最近成为第一个完全禁止16岁以下人群使用社交媒体的国家，总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，社交媒体的兴起与年轻澳大利亚人心理健康受损之间存在“明确的因果关系”。

印度尼西亚也计划为社交媒体用户设定最低年龄。挪威已经对13岁以下儿童实施了禁令，并将年龄限制提高到15岁。

在英国，技术部长彼得·凯尔证实该国正在考虑类似的禁令。

法国也加入了这一行动。总统埃马纽埃尔·马克龙提出了一项计划，要求15岁以下的儿童和青少年在整个欧盟范围内进入数字空间时需获得父母批准。

必要的预防措施

尽管存在风险，阿克曼承认社交媒体已经成为日常生活中不可忽视的一部分。她表示，完全避免社交媒体并不现实，因为它显然已经成为一种趋势。

考虑到当前的现实，专家们强调需要负责任的管理。“年龄限制可以显著减少风险，但必须实施适当的年龄验证系统。”库姆库奥卢告诉TRT World。

她还强调了父母在营造更健康的数字环境中的作用。

“除了法规，父母的意识和积极引导同样重要。法律措施、教育努力和父母参与的结合可以为孩子们创造一个更安全、更平衡的在线体验。”