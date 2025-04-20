厄瓜多尔政府在接到情报报告后宣布全国进入“最高警戒”状态，该报告称存在针对当选总统丹尼尔·诺博亚的暗杀阴谋。

“我们强烈谴责并拒绝任何企图危害共和国总统、国家官员及公共职员生命的行为，”政府部在周六通过社交平台X发布的官方声明中这样表示。

声明补充道：“国家已进入最高警戒状态。”

根据情报报告，刺客正从墨西哥及其他国家进入厄瓜多尔，企图实施“恐怖袭击”和通过暴力示威制造“街头动乱”。

声明指责“犯罪组织与在选举中失败的政治势力勾结”，但并未点名具体人员或组织名称。

“这些行动不仅旨在破坏政府的稳定，还试图削弱民主、厄瓜多尔的主权、和平与法治，”声明中写道。

据政府部称，武装部队、国家警察及情报机构正在协调合作，以侦测并“消除”任何威胁。

“我们将全力以赴——我们决心将经受考验。请记住：我们已经并将继续取得胜利。”

声明中未提及具体个人或团体，官方也尚未披露进一步的行动细节。

“选举舞弊”

这一声明发布之际，厄瓜多尔国内的政治紧张局势正在加剧。

诺博亚在4月13日的决选中击败了路易莎·冈萨雷斯，但冈萨雷斯指控他存在“严重的选举舞弊”。

厄瓜多尔选举委员会及国际观察员已驳回了其指控。

支持冈萨雷斯的墨西哥总统克劳迪娅·谢恩鲍姆尚未承认诺博亚的胜选。

在有关针对诺博亚的暗杀阴谋的报告曝光后，墨西哥外交部否认任何相关指控：“我们的国家始终遵循不干涉原则。”

哥伦比亚也尚未正式承认选举结果。诺博亚计划于5月24日宣誓就职，他面临着一个因贩毒集团暴力而饱受困扰的国家的挑战。今年早些时候，该国平均每小时就有一起谋杀案发生。