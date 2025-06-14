全球市场正密切关注霍尔木兹海峡，这条对石油和液化天然气（LNG）运输至关重要的通道。由于以色列与伊朗之间的冲突可能升级，人们担心这一狭窄水道的交通可能会受到干扰。

霍尔木兹海峡是一条狭窄但重要的海上航道，每天约有三分之一的全球石油贸易通过这里运输，相当于1700万至2000万桶原油和凝析油。

根据国际能源署的数据，通过这条航道的石油中约70%运往亚洲，中国、日本、印度、韩国、新加坡、泰国、巴基斯坦和菲律宾是主要接收国。

这条航道对液化天然气的出口也至关重要，尤其是卡塔尔和阿联酋的出口，这两国占全球液化天然气贸易的20%。欧洲是通过霍尔木兹海峡运输的液化天然气的重要目的地。

尽管伊朗此前曾威胁因地缘政治紧张局势关闭霍尔木兹海峡，但尚未付诸行动。然而，在以色列对伊朗的空袭之后，地区冲突可能升级的前景再次引发了对供应中断和能源价格上涨的担忧。

英国海事贸易行动（UKMTO）周三表示，地区紧张局势的加剧可能导致关键水道的军事活动升级，并影响海上运输。同时，波罗的海和国际海事委员会也警告称，任何袭击都可能直接影响海上运输。

“绝对的噩梦”

一些分析人士认为，伊朗若关闭这条航道将面临巨大风险，因为几乎所有伊朗的石油出口以及中国大量的石油进口都通过霍尔木兹海峡。

全球风险管理公司首席分析师兼研究主管阿恩·洛曼·拉斯穆森表示，关闭霍尔木兹海峡将是石油市场的“绝对噩梦”。

他说，“如果伊朗封锁这一狭窄的咽喉要道，可能会影响全球多达20%的石油流动。封锁可能会将油价推高至每桶100美元以上。”

上周五，以色列对德黑兰、伊斯法罕的纳坦兹核设施以及包括洛雷斯坦和克尔曼沙在内的多个城市发动袭击后，油价飙升超过7%，达到每桶73.58美元，创下近五个月来的新高。

据报道，包括伊朗革命卫队总司令侯赛因·萨拉米和少将穆罕默德·巴盖里在内的高级伊朗军官在袭击中丧生。

此外，据报道，以色列还袭击了德黑兰的居民区，导致大量平民死亡。在对伊斯法罕纳坦兹核设施的袭击中，多名核科学家也不幸遇难。